Malatya'da Şüpheli Ölüm: 18 Yaşındaki Beyzanur Parkta Asılı Halde Bulundu

Olay, dün sabah saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Seyran Mahallesi’ndeki Şehit Metin Selçuk Çocuk Parkı’nda meydana geldi.

Sabah saatlerinde parktaki kameriyede bir kişinin asılı olduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde Beyzanur N.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Genç kadının cansız bedeni yapılan otopsi işlemlerinin ardından Malatya Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Beyzanur'un şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA