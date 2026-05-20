Malatya'da Şüpheli Ölüm: 18 Yaşındaki Beyzanur Parkta Asılı Halde Bulundu
Türkiye'de giderek artan şüpheli kadın ölümlerine bir yenisi daha eklendi. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde sabah saatlerinde çocuk parkına giren vatandaşlar, 18 yaşındaki Beyzanur N.'yi kameriyede asılı halde buldu. Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği genç kadın, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilirken, polis olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.
Olay, dün sabah saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Seyran Mahallesi’ndeki Şehit Metin Selçuk Çocuk Parkı’nda meydana geldi.
Sabah saatlerinde parktaki kameriyede bir kişinin asılı olduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde Beyzanur N.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Genç kadının cansız bedeni yapılan otopsi işlemlerinin ardından Malatya Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Beyzanur'un şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
