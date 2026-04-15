Malatya'da Öğrenciler Arasında Bıçaklı Kavga! 5 Kişi Yaralı

Malatya'da iki grup öğrenci arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ekipler olay yerinde yaptığı incelemelerde 3 bira kutusu buldu.

Olay, öğle saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan bir okulun öğrencileri arasında küfürleşme nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada A.T.D., H.E., S.K., S.D. ve Y.B.K. yaralandı.

ALKOL KUTUSU BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler öğle saatlerinde alındığı belirlenen 3 bira kutusu buldu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Numan Kurtulmuş'tan Kahramanmaraş Mesajı: 'İçimiz Kan Ağlıyor' Kurtulmuş'tan Kahramanmaraş Mesajı, 'İçimiz Kan Ağlıyor'
Kahramanmaraş'taki Saldırıyla İlgili Paylaşımlara İnceleme Okul Saldırısıyla İlgili Paylaşım Yapan 63 Hesaba İnceleme
Dün Şanlıurfa Bugün Kahramanmaraş! İki Günde İkinci Okul Saldırısı: 4 Ölü, 20 Yaralı Kahramanmaraş'taki Saldırıda 4 Ölü, 20 Yaralı
Lisedeki Kanlı Saldırının Perde Arkası Ortaya Çıktı: Sosyal Medyadaki Paylaşımlar Dikkat Çekti Lisedeki Kanlı Saldırının Perde Arkası Ortaya Çıktı: Sosyal Medyadaki Paylaşımlar Dikkat Çekti
ABD'de Görülmemiş Hamle! Trump Görevden mi Alınıyor? ABD'de Görülmemiş Hamle! Trump Görevden mi Alınıyor?
Marmaray'da Hareketli Dakikalar! Peron Tamamen Boşaltıldı Marmaray'da Hareketli Dakikalar! Peron Boşaltıldı
Gülistan Doku'nun Son Mesajları Ortaya Çıktı: Korkuyorum, Zaman Bitti 'Korkuyorum, Zaman Bitti'