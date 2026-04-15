Malatya'da Öğrenciler Arasında Bıçaklı Kavga! 5 Kişi Yaralı
Malatya'da iki grup öğrenci arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ekipler olay yerinde yaptığı incelemelerde 3 bira kutusu buldu.
Olay, öğle saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan bir okulun öğrencileri arasında küfürleşme nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada A.T.D., H.E., S.K., S.D. ve Y.B.K. yaralandı.
ALKOL KUTUSU BULUNDU
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler öğle saatlerinde alındığı belirlenen 3 bira kutusu buldu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İHA
