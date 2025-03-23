Malatya'da Korkutan Deprem

Malatya'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Malatya'da Korkutan Deprem

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Malatya'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 2.3 km olarak kayıtlara geçti.

Saat 07.20'de meydana gelen deprem kentte yaşayanları korkuttu.

Kaynak: Haber Merkezi

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