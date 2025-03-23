Malatya'da Korkutan Deprem
Malatya'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre Malatya'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 2.3 km olarak kayıtlara geçti.
Saat 07.20'de meydana gelen deprem kentte yaşayanları korkuttu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) March 23, 2025
GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) https://t.co/6j8qkLVtEN
23.03.2025, 07:20:37 TSİ
Büyüklük: 3.3
Derinlik: 2.3 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi
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