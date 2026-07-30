Malatya'da Konut İnşaatında Göçük: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir konut inşaatının altyapı çalışması esnasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan işçilerden Enis Bayram ve Süleyman Kaya yaşamını yitirdi.

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Olay, saat 15.00 sıralarında, İkizce Mahallesi'nde meydana geldi.

ALTYAPI ÇALIŞMALARI ESNASINDA GÖÇÜK YAŞANDI

Bölgede yapımı devam eden konut inşaatının altyapı çalışması sırasında yaşanan göçükte 2 işçi toprak altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler, kısa sürede, toprak altında kalan işçiler Enis Bayram ve Süleyman Kaya'ya ulaştı. İşçilerin hayatını kaybettiği saptandı. Yapılan çalışmayla Bayram ve Kaya'nın cansız bedenleri, göçük altından çıkarıldı. Bu sırada işçilerin mesai arkadaşları sinir krizi geçirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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İş cinayeti Malatya
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