Malatya'da kar altında zamanla yarış sürüyor

Malatya’da depremin ikinci gününde ekipler, enkaz altında kalan vatandaşları çıkartmak için çalışmalarını sürdürüyor. Arama kurtarma çalışmaları yoğun kar yağışına rağmen aralıksız olarak devam ediyor.

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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük hasar verdiği iller arasında yer alan Malatya'da çok sayıda ev yıkıldı.

Ekipler, enkaz altında kalan vatandaşları arama kurtarma çalışmalarını yoğun kar ve soğuğa rağmen aralıksız olarak sürdürüyor. Ekiplerin gece günüz süren aralıksız çalışmaları yoğun kar altında devam ediyor.

 
 
 
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