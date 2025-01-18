Malatya'da Kanlar İçerisinde Bulunan Kişi Kurtarılamadı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi İlyas Mahallesi'nde medyana geldi. İddiaya göre, Dinç sokak üzerinde bulunan bir apartmanın üçünü katında ikamet eden Nihat Korkmaz'ın (38) dairesinden gelen çığlık sesleri sonrası ikamete giren komşuları korkunç manzara ile karşılaştı. Nihat Korkmaz'ın bir battaniye üzerinde kanlar içerisinde yerde yattığını, eşi ve çocukların ise çığlıklar atarak şahsın başında beklediklerini gören komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Nihat Korkmaz hastaneye kaldırılırken, ikamette inceleme yapan ekipler 1 adet tabanca buldu. İlk belirlemelere göre kendini kendini yaraladığı değerlendirilen Nihat Korkmaz kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA