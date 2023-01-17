Malatya’da kadın cinayeti: Hamile eşini öldürüp intihar etti

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde hamile eşini silahla başından vurarak öldüren şahıs aynı silahla intihar etti.

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Malatya’da kadın cinayeti: Hamile eşini öldürüp intihar etti

Olay, 01.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Kiltepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Kiraz Sokak içerisinde iki katlı müstakil bir evde yaşayan K.K. ile eşi Esengül Korkmaz arasında ailevi bir mesele yüzünde tartışma çıktı. Tartışmanın ardından K.K. tabancayla eşini başından vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Esengül Korkmaz olay yerinde, ağır yaralanan K.K. ise kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Eşinin silahından çıkan kuşunla hayatını kaybeden üç çocuk annesi Esengül Korkmaz’ın hamile olduğu ve bir süre de kadın sığınma evinde kaldığı öğrenildi.

Talihsiz kadının cenazesi cumhuriyet savcısı ile polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından K.K.’nin cenazesi ise hastanedeki işlemlerinin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

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