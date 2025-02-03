Malatya'da Kaçak Avcıya Ceza Yağdı

Malatya'nın Arapgir ilçesinde koruma altındaki yaban keçisini avlarken yakalanan kişiye 661 bin 883 bin TL para cezası kesildi.

Malatya'da Kaçak Avcıya Ceza Yağdı

Olay, Arapgir ilçesinin Sinikli Mahallesi Geyik Taşı mevkiinde yaşandı. İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, bölgede yaptıkları devriye esnasında, koruma altındaki bir yaban keçisini kaçak olarak avlayan iki kişiyi suçüstü yakaladı.

Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından, avcılardan birine 661 bin 883 bin TL para cezası kesildi. Olay yerinde bulunan 1 adet bıçağa ise ekipler el koyarken, avlanan yaban keçisi Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

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Kaynak: İHA

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