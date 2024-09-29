Malatya'da Askeri Araç ile Çarpıştı 5 Asker 7 Yaralı

Malatya’da askeri araç otomobille çarpıştı: 5’i asker 7 yaralı

Malatya'da Askeri Araç ile Çarpıştı 5 Asker 7 Yaralı

Malatya’da askeri aracın otomobil ile çarpıştığı trafik kazasında 5’i asker 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 22.30 sıralarında Malatya-Sivas karayolu Kendirli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sivas istikametinden gelen 44 JA 219 plakalı askeri araç, kavşakta 58 AAB 674 plakalı Ford marka otomobille çarpıştı. Kazada 5’i asker 7 kişi yaralanırken, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA

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