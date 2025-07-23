Malatya'da Askeri Araç Devrildi! 2 Asker Yaralı

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında seyir halindeki bir askeri araç devrildi. Kazada 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Malatya'da Askeri Araç Devrildi! 2 Asker Yaralı
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Kaza, öğle saatlerinde Malatya-Kayseri kara yolu Akçadağ ilçesi Develi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan bir askeri araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araçta bulunan 2 asker yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı askerler, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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