Malatya'da Askeri Araç Devrildi! 2 Asker Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, öğle saatlerinde Malatya-Kayseri kara yolu Akçadağ ilçesi Develi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan bir askeri araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araçta bulunan 2 asker yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı askerler, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA