Malatya'da Aile Faciası: Oğul Bıçakladı, Baba Tüfekle Vurdu

Malatya'da baba C.G. ile oğlu Ö.G. (27) arasında aile içi bir konudan dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.G., babasına bıçakla saldırdı. C.G. ise oğlunu tüfekle sırtından vurarak yaraladı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Malatya'da Aile Faciası: Oğul Bıçakladı, Baba Tüfekle Vurdu

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi'nde bulunan MALET Konteyner kentte saat 20.45 sıralarında aile faciası yaşandı.

İddiaya göre, C.G. ile oğlu Ö.G. (27) arasında aile içi bir konudan dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Ö.G. babasına bıçakla saldırırken C.G. tüfekle ateş açarak oğlunu sırtından yaralandı.

BABA GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı genç Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Baba C.G.'nin gözaltına alınırken, adreste inceleme yapan ekipler 2 adet tüfek buldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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