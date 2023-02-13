Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın açıklamasına göre Malatya'da bugün 17.28'de Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 7.35 kilometre derinliğinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.7 büyüklüğündeki depremler; Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da yıkıma neden oldu. Türkiye'yi sarsan depremlerde artçı sarsıntılar sürüyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre saat 17.28'de merkez üssü Malatya-Battalgazi olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
AFAD'ın açıklamasına göre depremin derinliği 7.35 kilometre oldu.