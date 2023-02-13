Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.7 büyüklüğündeki depremler; Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da yıkıma neden oldu. Türkiye'yi sarsan depremlerde artçı sarsıntılar sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre saat 17.28'de merkez üssü Malatya-Battalgazi olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

AFAD'ın açıklamasına göre depremin derinliği 7.35 kilometre oldu.