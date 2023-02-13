Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın açıklamasına göre Malatya'da bugün 17.28'de Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 7.35 kilometre derinliğinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.7 büyüklüğündeki depremler; Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ  ve Şanlıurfa'da yıkıma neden oldu. Türkiye'yi sarsan depremlerde artçı sarsıntılar sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre saat 17.28'de merkez üssü Malatya-Battalgazi olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

AFAD'ın açıklamasına göre depremin derinliği 7.35 kilometre oldu.

 
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