Malatya'da 3 Araç Birbirine Girdi, Yaralılar Var

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Kaza, gece saatlerinde Güzelköy Mahallesi'nde yaşandı.

3 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ, 7 KİŞİ YARALANDI

Sürücüleri öğrenilemeyen 38 EC 961 plakalı otomobil, 44 BL 055 plakalı otomobil ve 01 BH 544 plakalı TIR çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 7 kişi, çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA