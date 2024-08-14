Malatya Arguvan'daki Yangın Meyve Ağaçlarına Zarar Verdi
Malatya’nın Arguvan ilçesinde çıkan yangında meyve ağaçları zarar gördü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Malatya'nın Arguvan ilçesine bağlı Bozan Mahallesi’nde yangın meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, üzüm bağları ile badem ağaçların bulunduğu bölgede henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Kısa sürede rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın sıçradığı meyve bahçelerine zarar verirken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yaklaşık iki saat süren çalışmalar sonrasında kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: