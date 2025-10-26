'Mal Varlığına El Koyma Yetkisi' İddiası Ortalığı Karıştırdı! Gerçek Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın ve sosyal medya hesaplarında yer alan "Savcılara, kişilerin mal varlıklarına doğrudan el koyma yetkisi verildi” iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. DMM, yaptığı yazılı açıklamada söz konusu iddiaların asılsız ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon niteliği taşıdığını belirtti.

ANAYASA HATIRLATMASI

Açıklamada, yasama yetkisinin Anayasa’nın 7. maddesi gereğince yalnızca Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ait olduğu hatırlatılarak, Meclis gündeminde bu konuda herhangi bir çalışma bulunmadığı vurgulandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı öncülüğünde yürütülen bazı teknik düzeyde hazırlık çalışmalarının olduğu belirtildi. Bunun da yalnızca dolandırıcılık ve finansal suçlarla mücadeleye yönelik olduğunu, henüz bağlayıcı bir niteliği bulunmadığı ifade edildi.

Bazı basın ve sosyal medya mecralarında, “savcılara kişilerin mal varlıklarına doğrudan el koyma yetkisi verildiği” yönünde gerçek dışı iddialar paylaşılmaktadır. Bu iddialar asılsız olup, kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon niteliği taşımaktadır.



— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) October 25, 2025

