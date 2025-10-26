'Mal Varlığına El Koyma Yetkisi' İddiası Ortalığı Karıştırdı! Gerçek Ortaya Çıktı

"Savcılara, mal varlıklarına doğrudan el koyma yetkisi verildi" iddiası ortalığı karıştırınca DMM'den açıklama geldi. Açıklamada, Meclis gündeminde böyle bir düzenleme olmadığı belirtildi.

Son Güncelleme:
'Mal Varlığına El Koyma Yetkisi' İddiası Ortalığı Karıştırdı! Gerçek Ortaya Çıktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın ve sosyal medya hesaplarında yer alan "Savcılara, kişilerin mal varlıklarına doğrudan el koyma yetkisi verildi” iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. DMM, yaptığı yazılı açıklamada söz konusu iddiaların asılsız ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon niteliği taşıdığını belirtti.

ANAYASA HATIRLATMASI

Açıklamada, yasama yetkisinin Anayasa’nın 7. maddesi gereğince yalnızca Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ait olduğu hatırlatılarak, Meclis gündeminde bu konuda herhangi bir çalışma bulunmadığı vurgulandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı öncülüğünde yürütülen bazı teknik düzeyde hazırlık çalışmalarının olduğu belirtildi. Bunun da yalnızca dolandırıcılık ve finansal suçlarla mücadeleye yönelik olduğunu, henüz bağlayıcı bir niteliği bulunmadığı ifade edildi.

Restoranlarda Taksimetre Dönemi mi Başlıyor? DMM AçıkladıRestoranlarda Taksimetre Dönemi mi Başlıyor? DMM AçıkladıGüncel

'Yangın Üssü Arazisi Otel Yapımına Açıldı' İddiasına Açıklama'Yangın Üssü Arazisi Otel Yapımına Açıldı' İddiasına AçıklamaGüncel

DMM: 'Pençe-Kilit Bölgesinde Mağarada Tuzaklama Yapıldığı' İddiaları AsılsızDMM: 'Pençe-Kilit Bölgesinde Mağarada Tuzaklama Yapıldığı' İddiaları AsılsızGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
Son Güncelleme:
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Fatih'te Silahlı Saldırı! 1 Yaralı Fatih'te Silahlı Saldırı! 1 Yaralı
Facianın Eşiğinden Dönüldü! Otomobil, Çocuk Parkına Daldı Facianın Eşiğinden Dönüldü! Otomobil, Çocuk Parkına Daldı
Kayıp 2 Kız Çocuğundan Kahreden Haber! Görenlerin İçi Parçalandı Kayıp 2 Kız Çocuğundan Kahreden Haber!
Vatandaşları Zehirleyeceklerdi! Polis, Tonlarcasını Ele Geçirdi Vatandaşları Zehirleyeceklerdi! Tonlarcası Ele Geçirildi
ÇOK OKUNANLAR
'Mal Varlığına El Koyma Yetkisi' İddiası Ortalığı Karıştırdı! Gerçek Ortaya Çıktı 'Mal Varlığına El Koyma Yetkisi' İddiası Ortalığı Karıştırdı!
Trump'tan Flaş Gazze Açıklaması! 'Gerçek Barış Geliyor' Trump'tan Flaş Gazze Açıklaması! 'Gerçek Barış Geliyor'
112’yi Aradı, Yardım İstedi… Emekli Astsubay Ölü Bulundu 112’yi Aradı, Yardım İstedi… Emekli Astsubay Ölü Bulundu
CHP'den İstifa Eden Belediye Başkanı AK Parti'ye Geçiyor! Siyaset Kulislere Karıştı CHP'den İstifa Eden Belediye Başkanı AK Parti'ye Geçiyor! Siyaset Kulislere Karıştı
Ali Koç Geri Dönüyor! Futbol Dünyasını Sallayacak Hamle: O Kulübü Satın Alacak Ali Koç Geri Dönüyor! Futbol Dünyasını Sallayacak Hamle: O Kulübü Satın Alacak