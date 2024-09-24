Makyaj Videolarıyla Biliniyordu! Fenomenler Dünyasında Aynı Gün İkinci Ölüm... Alp Kavasoğlu Hayatını Kaybetti

TikTok fenomeni Kübra Aykut'un ölümünden sonra bir fenomenin daha ölüm haberi geldi. Yerli ve yabancı birçok ünlüyle çalışan ve sosyal medya için çektiği makyaj videolarıyla tanınan fenomen Alp Kavasoğlu yaşamını yitirdi.

FEZİ ALTUN DUYURDU

Kavasoğlu’nun ölüm haberini makyaj sanatçısı Fezi Altun verdi. Instagram’dan açıklama yapan Altun, şu ifadeleri kullandı:

“Başımız sağ olsun. Sevgili dostumuz Alp Kavasoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsü İçerisindeyiz. Güler yüzü, sıcak kalbi ve güzel enerjisiyle hayatımıza dokunan Alp, hepimizin kalbinde yaşamaya devam edecek.

Cenazesi, bugün Üsküdar Şakirin Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecektir. Ailesine, sevenlerine ve tüm dostlarına sabır diliyor, Alp'e Allah'tan rahmet diliyorum.”

Kavasoğlu'nun ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

ALP KAVASOĞLU KİMDİR?

Alp Kavasoğlu, 1981 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 2004 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji ve Felsefe bölümü mezunu. Üniversiteden mezun olunca özel bir şirkette organizasyon koordinatörlüğü yaptı. Ardından Loreal Profesyonel ürünler departmanında işe başladı.

Daha sonrasında Mehmet Tatlı Akademi de eğitim ve Artistik direktörlüğü yaptı. 2010 yılında dünyaca ünlü trend vision yarışmasında yaptığı saç ve makyaj ile finalist oldu.

Dünyaca ünlü markalardan ve kişilerden eğitimler gördü. Türkiye'deki kuaförlere ve makyaj artistlerine eğitimler düzenledi.

2016 yılında Sunuculuğunu Hande Sarıoğlu’nun yaptığı “Böyle Çok Daha Güzelsin” adlı programda Sema Çelebi ile birlikte jüri üyeliği yaptı.