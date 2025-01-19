Makas Atan Sürücü Dehşet Saçtı, Takla Atan Otomobildeki 6 Kişi Yaralandı
İstanbul Esenler’de makas atarak trafikte ilerleyen sürücü, yoldaki başka bir otomobile arkadan çarpacak kazaya yol açtı. Kaza sonrası aracın takla atması sonucu 6 kişi yaralandı.
İstanbul Esenler’de Namık Kemal Mahallesi’nde saat 11.00 sıralarında, süratli şekilde makas atarak cadde üzerinde ilerleyen Oğuz G.'nin kullandığı otomobil, Fatih Demiröz idaresindeki otomobile çarptı.
Demiröz’ün kullandığı araç takla atarak ağaç kenarına uçtu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, takla atan araçta sıkışan 3’ü çocuk 6 kişiyi kurtardı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazaya neden olan sürücü Oğuz G. ise gözaltına alındı.
Kaynak: İHA