Makas Atan Sürücü Dehşet Saçtı, Takla Atan Otomobildeki 6 Kişi Yaralandı

İstanbul Esenler’de Namık Kemal Mahallesi’nde saat 11.00 sıralarında, süratli şekilde makas atarak cadde üzerinde ilerleyen Oğuz G.'nin kullandığı otomobil, Fatih Demiröz idaresindeki otomobile çarptı.

Demiröz’ün kullandığı araç takla atarak ağaç kenarına uçtu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, takla atan araçta sıkışan 3’ü çocuk 6 kişiyi kurtardı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya neden olan sürücü Oğuz G. ise gözaltına alındı.

Kaynak: İHA