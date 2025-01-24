Makas Atan Araç Kazaya Sebep Oldu: 1'i Çocuk 2 Yaralı

Antalya'nın Kepez ilçesi Göksu Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde saat 13.50 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, süratli ve makas atarak geldiği iddia edilen Ali N. idaresindeki otomobil, önce Erkan Burak. A.'nın idaresindeki araca, ardından da Yusuf K.'nin kullandığı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden Yusuf K., refüjdeki bariyerleri aşarak karşı şeride geçti.

2 YARALI

Kazanın diğer sürücüler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi ile olay yerine çok sayıda sağlık ekibinin yanı sıra itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kazayı hafif yaralı olarak atlatan Yusuf K. ve 7 yaşındaki Mustafa K.'yi ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle yolun her iki yönünde de uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik ekipleri yolu açmak için büyük çaba harcadı.

Kaynak: İHA