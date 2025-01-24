Makas Atan Araç Kazaya Sebep Oldu: 1'i Çocuk 2 Yaralı

Antalya'da makas attığı iddia edilen araç kazaya sebep oldu. Refüjdeki bariyerleri aşarak karşı şeride geçen araç, iki otomobile çarptı. Kazada biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
Makas Atan Araç Kazaya Sebep Oldu: 1'i Çocuk 2 Yaralı

Antalya'nın Kepez ilçesi Göksu Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde saat 13.50 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, süratli ve makas atarak geldiği iddia edilen Ali N. idaresindeki otomobil, önce Erkan Burak. A.'nın idaresindeki araca, ardından da Yusuf K.'nin kullandığı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden Yusuf K., refüjdeki bariyerleri aşarak karşı şeride geçti.

2 YARALI

Kazanın diğer sürücüler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi ile olay yerine çok sayıda sağlık ekibinin yanı sıra itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kazayı hafif yaralı olarak atlatan Yusuf K. ve 7 yaşındaki Mustafa K.'yi ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle yolun her iki yönünde de uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik ekipleri yolu açmak için büyük çaba harcadı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Limonla Yapılıyor! 1 Tatlı Kaşığı Tüketildiğinde Enerji Yükseltiyor Limonla Yapılıyor! 1 Tatlı Kaşığı Tüketildiğinde Enerji Yükseltiyor
Kara Haberi Balıkçılar Duyurdu: Kabus 4 Yıl Sonra Geri Döndü Kara Haberi Balıkçılar Duyurdu, Kabus Geri Döndü
Bu Nasıl Vicdan! Otomobiliyle Çarptığı Köpeği Metrelerce Sürükledi, Arkasına Bile Bakmadan Gitti Bu Nasıl Vicdan! Köpeğe Çarptı, Arkasına Bile Bakmadan Gitti
Erişteye 1 Kaşık Ekleyin: Piştikten Sonra Lezzeti Üç Kat Artıyor! Erişteye 1 Kaşık Ekleyin: Piştikten Sonra Lezzeti Üç Kat Artıyor!
ÇOK OKUNANLAR
Mehmet Şimşek Duyurdu: Hesabında Parası Olanlar Artık Bu İşlemi Yapamayacak Mehmet Şimşek Duyurdu: Hesabında Parası Olanlar Artık Bu İşlemi Yapamayacak
Koç Holding Dev Şirketi Elden Çıkarmıştı! Rekor Üstüne Rekor Kırdı, Birinci Oldu Koç Holding Dev Şirketi Elden Çıkarmıştı! Rekor Üstüne Rekor Kırdı, Birinci Oldu
Türkiye'nin En Erkenci Hasadı İçin Geri Sayım Başladı: Çiftçiler Dört Gözle Bekliyor, 1 Dilimi Bile Süper Etki Yaratıyor Hasat İçin Geri Sayım Başladı: Bağırsakları Fırçalar Gibi Temizliyor
SGK'dan Toplu Ödeme Kararı: SSK, Bağkur Dahil Bütün Emekliler Alacak SGK'dan Toplu Ödeme Kararı: SSK, Bağkur Dahil Bütün Emekliler Alacak
Türkiye'nin En Güzel İlçesi Belli Oldu: Giden Bir Daha Geri Dönmüyor Türkiye'nin En Güzel İlçesi Belli Oldu: Giden Bir Daha Geri Dönmüyor