Mahsur Kalan Keçinin Yardımına Köylüler Koştu
Burdur'un Kumluca köyünde dağlık alanda mahsur kalan bir keçinin yardımına AFAD ekipleri koştu. Zorlu şartların ardından alana çıkan ekipler, keçiyi kurtardı.
Burdur’da Kumluca köyünde, dağlık alan mahsur kalan keçi AFAD ekiplerini harekete geçirdi. Keçinin dağdan çıkamadığını fark eden vatandaşlar durumu AFAD ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Burdur AFAD ekipleri sevk edildi.
Zorlu arazi şartlarına rağmen keçiye ulaşan ekipler, keçiyi mahsur kaldığı yerden kurtardı.
Kaynak: İHA
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