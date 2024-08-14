Mahkemeye Başvurdu 420 Bin Lira Kazandı: Evinizde Bu Varsa Para Kazanabilirsiniz

Kararda, yüklenici firmanın projelendirme, malzeme seçimi ve uygulama aşamasında yaptığı hatalar nedeniyle işi gerekli özeni göstermeden teslim ettiği ve bu sebeple taşınmazda gizli ayıplar oluştuğu belirtilmiştir. "Taşınmazı eksiksiz ve ayıpsız olarak teslim etmekle yükümlü olan davalının, eksik ve ayıplı işlerin giderilmesi için 420 bin lira tazminat bedelinden sorumlu olduğu anlaşılmıştır. Bu doğrultuda, davanın kabulüne ve 420 bin liranın dava tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsil edilerek davacılara tapudaki payları oranında ödenmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verdi.