Mahkemeye Başvurdu 420 Bin Lira Kazandı: Evinizde Bu Varsa Para Kazanabilirsiniz
Milyonlarca ev sahibi için mahkemeden emsal karar geldi. Başvuran ev sahibi tam 420 bin lira para kazandı. Farkında olmadan sizin evinizde de olabilir. İşte ayrıntılar...
İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde bir apartmandan daire satın alan vatandaşlar, çeşitli tarihlerde yaşadıkları sorunlar nedeniyle müteahhit firmaya başvurdu. Sorunlar arasında binanın dış cephesindeki açılmalar, çatlamalar, dökülmeler, rögar ve yağmur suyu kanallarının sürekli tıkanması ve balkonlardan su sızdırması bulunuyordu.
Müteahhit firmanın taleplerle ilgilenmemesi üzerine mülk sahipleri, noterden ihtarname göndererek ayıpların giderilmesini talep etti. Ancak sorunların çözülmemesi ve zamanla artması üzerine İzmir 1. Tüketici Mahkemesi'nde dava açtılar.
Mahkemeye sunulan savunmada müteahhit firma avukatı, kat maliklerinin bağımsız bölümleri inşaat aşamasında, yapı kullanma izin belgesinin alınmasından önce teslim aldığını belirtti. Oturma ruhsatının 2016 yılında alındığını ve davanın 5 yıllık zaman aşımı süresinin dolduktan sonra açıldığını savundu.
Firma avukatı, ana yapıda görülen dış cephe mantolaması, sıva ve boya çatlaklarının, sonradan kapatılan balkon doğramalarının mantolama üzerine vida ile sabitlenmesinden kaynaklandığını belirtti. Avukat, bu yanlış uygulama nedeniyle mantolamanın zarar gördüğünü, suyun mantolama altından geçerek kabarmalara yol açtığını ve bu nedenle firmanın sorumlu tutulamayacağını ifade etti.
Davalı avukatı ayrıca, şikayetler üzerine şirket elemanlarının inceleme yaptığını ve balkonların kimyasallarla temizlenmesinin seramiklerde açılmalara ve alt kattaki balkonda kabarmalara yol açtığını iddia etti. Ayrıca, ev sahiplerinin yağmur sularını tahliye eden su oluklarını düzenli olarak temizlememelerinin de tıkanmalara neden olduğunu savundu.
Mahkeme, uzman bilirkişiler tarafından yapılan keşifler sonucu, yapının çeşitli bölümlerinde çatlama, kabarma ve dökülme gibi yüzeysel deformasyonlar olduğunu tespit etti. Verilen kararda, deformasyonların büyük ölçüde çatı izolasyonu ve dış cephe uygulamasındaki hatalardan kaynaklandığı belirtildi. Balkonlarda zemin seramik kaplama uygulamasının suyun tahliyesi için gerekli eğim verilmeden yapıldığı, bu alanlarda zemin eğimi ve balkon giderlerinin su tahliyesine imkan vermediği, rögarların da yetersiz kaldığı ifade edildi.
Kararda, yüklenici firmanın projelendirme, malzeme seçimi ve uygulama aşamasında yaptığı hatalar nedeniyle işi gerekli özeni göstermeden teslim ettiği ve bu sebeple taşınmazda gizli ayıplar oluştuğu belirtilmiştir. "Taşınmazı eksiksiz ve ayıpsız olarak teslim etmekle yükümlü olan davalının, eksik ve ayıplı işlerin giderilmesi için 420 bin lira tazminat bedelinden sorumlu olduğu anlaşılmıştır. Bu doğrultuda, davanın kabulüne ve 420 bin liranın dava tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsil edilerek davacılara tapudaki payları oranında ödenmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verdi.
Mülk sahiplerinin avukatı Güney Çağatay Öz, ayıplı mallar konusunda mağdurların haklarını her zaman aramaları gerektiğini vurgulayarak, "Bu davada binadaki ayıplı bölümleri ayrıntılı olarak sunduk. Mahkeme, bilirkişi raporuyla birlikte binadaki hataları yerinde inceledi. Mülk sahipleri, her daire için ayrı ayrı olmak üzere toplamda 420 bin lira tazminat almaya hak kazandı" şeklinde konuştu.