Mahkemeden Tepki Çeken Karar! 'Depremde İnsanlara Yardım Gitmedi' Diyen Veli Saçılık'a Hapis Cezası

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yaraları hala sarılamazken, devletin deprem sonrasındaki kriz yönetiminde yetersiz kalmasını sosyal medyada eleştirenlere soruşturma açılıyor. Son olarak aktivist Veli Saçılık da aynısını yaşadı.

Saçılık, depremlerin ardından yaşananlarla ilgili sosyal medya hesabından “Depremde kurtarma çalışmaları için ilk üç gün çok önemliydi. Bütün enkazlardan sesler geliyordu. AFAD dışında hiçbir kişiye kuruluşa müsaade etmeyeceğiz diyerek insanları ölüme terk ettiler. İşkencecilik, hırsızlık üzerinden tekrar vitrine çıkıyor. Saray rejimine işkence yakışır…” paylaşımında bulundu.

T24'ten Gökçer Tahincioğlu'nun aktardığına göre; bu paylaşımın ardından hakkında soruşturma başlatılan Veli Saçılık için “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” suçundan dava açıldı. Saçılık, mahkemede sözlerinin arkasında durarak kimseyi yanıltıcı bir bilgi vermediğini, bunları söylemenin demokratik hakkı olduğunu vurguladı. Söylediklerinin doğruluğunu da depremzedeleri tanık göstermesiyle kanıtladı.

SAVCILIK: İDDİALARINIZ ÇELİŞKİLİ

Buna rağmen savcılık, esas hakkındaki görüşünde şu iddialara yer verdi:

“Sanık Veli Saçılık'ın olay tarihinde sosyal medya hesabı üzerinden iddianame metninde belirtilen sözleri sarf etmek suretiyle belirsiz sayıda kişinin görebileceği şekilde yanıltıcı bilgiyi yazmak ve yaymak suretiyle üzerine atılı suçu işlediği, her ne kadar sanığın alınan ifadesinde devletin yetkili makamlarının depremle mücadele hususunda yetersiz kaldığını belirttiği görülmüş ise de devletin ilgili deprem nedeniyle yetersiz kaldığı iddia ile devletin kasıtlı şeklide yardım çalışmalarını engellediği yönündeki iddiaların farklılık arz ettiği, sanığın sosyal statüsü ve eğitim durumu nedeniyle iki durum arasındaki farkı bilebilecek durumda olduğu…”

Savcılık, yardım gitmediği sözlerinin değil, başka yardımların gitmesinin kasıtlı olarak engellendiğine yönelik sözlerinin yanıltıcı olduğunu söyledi.

BİNLERCE KİŞİNİN İFADESİ YETERLİ DEĞİLMİŞ

Savcılık, bu görüşlerini de şöyle açıkladı:

“…Tanık Elif'in alınan beyanlarının sanığın beyanlarını bir yönüyle desteklediği düşünülebilir ise de tüm Türkiye'nin seferber olduğu ve televizyonlarda canlı şekilde yayınlanan yardım faaliyetlerine rağmen kulaktan dolma bilgileri sosyal medya üzerinden çok kişiyle paylaşılmasının yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçunu oluşturacağı, açıklanan nedenlerle sanığın savunmasına itibar edilmediği ve savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunun değerlendirildiği, sanığın olaya dair herhangi bir görgüsünün olmadığı, yine bahse konu dönemde depremle mücadele çalışmalarının onlarca televizyon kanalında 30'a yakın yardım kuruluşunun katılımıyla tamamlandığı, her ne kadar sanık vekilince onlarca şehirden yüzlerce kişinin tanık olarak getirilebileceği ve depremle etkin mücadele edilmediğinin ya da yardımlara müdahale edildiğinin ortaya konabileceği belirtilmiş ise de çok daha fazla kişinin aksi yönde beyanda bulunmak üzere çok fazla sayıda kişinin tanık sıfatıyla dinlenmesinin mümkün olduğu, yaşanan depremin büyüklüğü dikkate alındığında bir kısım eksikliklerin yaşandığı tarafımızca da kabul edilmiş ise de sanık vekilinin ısrarla üzerinde durduğu şekilde konumuzun depremle etkin mücadele olmayıp herhangi bir somut bilgi ve veriye dayanmaksızın öğrenilen bilgilerin toplumda infial yaratılacak şekilde paylaşılması olduğu, bu bakımdan sanık müdafiinin yeniden tanık dinletilmesi taleplerinin reddine karar verilmesi karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur.”

Savcılığa göre binlerce kişi, “Bize yardım gelmedi, gelen yardım engellendi” dese bile bundan çok sayıda kişinin farklı tanıklık yapabilecek olması, suçun oluştuğunu gösteriyor ve toplum bu şekilde "infiale" getiriliyor.

HAPİS CEZASI ERTELENDİ

Ankara 10. Asliye Ceza Mahkemesi, gerekçe bile açıklamadan bu görüşleri esas alarak Saçılık’ı suçlu buldu. Önce bir yıl hapse mahkum edip ardından bu cezayı beş yıllığına erteledi. Saçılık, "benzer bir eylemde daha bulunursa" verilen cezayı yatacak.

Kaynak: T24