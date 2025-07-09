Mahkemeden Sabah Yazarı Dilek Güngör Hakkında Jet Karar

İstanbul Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi, Sabah yazarı Dilek Güngör’ün köşe yazısı için saatler içinde erişim engeli ve suç duyurusu kararı aldı. Güngör'ün avukatlarının karar ile ilgili HSK'ya şikayette bulunacağı öğrenildi.

Mahkemeden Sabah Yazarı Dilek Güngör Hakkında Jet Karar
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İstanbul Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi, 9 Temmuz 2025’te Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör’ün köşe yazısındaki “cezaevinden beter koşullar” gibi ifadeleri “kamuoyunu yanıltıcı” bularak, TCK’nın birden fazla maddesine muhalefet ettiği gerekçesiyle re’sen suç duyurusunda bulundu ve yazının sabah.com.tr’deki içeriğine erişim engeli getirilmesi için ihbarda bulundu.

Karar, Koç Holding’in duayen ismi İnan Kıraç ve varisleriyle ilgili kamu yararı taşıyan bir yazıyı hedef aldı. Hukuk çevreleri, kararın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) basın özgürlüğünü koruyan Handyside, Lingens ve Bladet Tromsø kararlarına aykırı olduğunu vurguluyor.

AİHM’e göre basın, tartışma yaratan, hatta rahatsız edici bilgileri yayımlama hakkına sahip. Karar, ifade özgürlüğüne darbe ve halkın haber alma hakkına engel olarak değerlendiriliyor. SONTV’nin bilgilerine göre, Güngör’ün avukatları, karar nedeniyle Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) şikayette bulunacak.

İşte Dilek Güngör'ün Sabah gazetesindeki yazısı...

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Kaynak: SON TV

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