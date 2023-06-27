Mahkemeden jet hızıyla "Bilal" sansürü: Yolsuzluk soruşturmasını yayınlayan 93 siteye erişim engeli!

Reuters'ın uluslararası yolsuzluk soruşturmasında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın adının geçtiğini ortaya çıkardı.

Reuters'ın haberine iktidar kanadından tepkiler yağarken, İstanbul Anadolu 5'inci Sulh Ceza Mahkemesi de haberle ilgili jet hızında bir karara imza attı. Mahkeme, aralarında Gerçek Gündem'in de bulunduğu haberin yayınlandığı 93 haber sitesi ve Twitter'ın adresinin erişime engellenmesine karar verdi.

Mahkemenin kararında şu ifadeler yer aldı:

"Basın özgürlüğü, ilgililerin meslek ahlakına saygı göstermelerini, doğru ve güvenilir bilgi verecek şekilde ve iyi niyetli olarak hareket etmelerini zorunlu kılmaktadır. Kötü niyetli olarak gerçeğin çarpıtılması kabul edilebilir eleştiri sınırlarını aşabilir. Dolayısıyla haber verme görevi zorunlu olarak ödev ve sorumluluklar ile basın kuruluşlarının kendiliğinden uymaları gereken sınırlar içermektedir, buna göre başvuru konusu URL içeriklerinde başvurana yönelik suç isnadına yönelik ifadelerin yer aldığı, somut olgulara dayalı olmayan, sırf başka bir yayında yer almış olmasının söz konusu içerikleri haklı ve meşru göstermeyeceği, kaldı ki; içeriklere kaynak gösterilen yayının gerçeklikten uzak, teyit edilmemiş ve iyi niyetten uzak olduğu, özle ile biçimin uyumsuz olarak sunulduğu, buna göre de gerçeklik, güvenirlik ve iyi niyetten uzak, başvuranın kişilik haklarını ihlal eden içeriklere ilişkin başvuranın talebinin kabulüne dair aşağıdaki şekilde karar vermek gerekmiştir."