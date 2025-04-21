Mahkemeden Emsal 'Özel Üniversite' Kararı! Binlerce Öğrenci İsyandaydı...

Özel üniversitelerinin kayıt yenileme ücretlerine fahiş zam uygulaması sonrası son 2 yılda yüzlerce öğrenci tarafından açılan davalardan birinde emsal niteliğinde bir karar geldi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 18'inci Hukuk Dairesi; yüzde 100'ü aşan zamlı kayıt yenileme ücretinin hukuki olmadığını belirterek, yüzde 67,20 enflasyon oranında zam yapılmasına ilişkin hükmünü açıkladı.

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Mahkemeden Emsal 'Özel Üniversite' Kararı! Binlerce Öğrenci İsyandaydı...

Enflasyonla birlikte pek çok yönden hayat pahalılığı artarken, bazı vakıf üniversitelerinin kayıt yenileme ücretlerine uyguladığı zam ise mevcut enflasyonun üzerinde olduğu için tepki çekti. Son olarak İstanbul'da bir öğrencinin, öğrenim gördüğü vakıf üniversitesinin kayıt yenileme ücretine uyguladığı yüzde 100'ü aşkın zammın iptaline ilişkin Bakırköy 5'inci Tüketici Mahkemesi'nde açtığı davada, üniversite haksız bulundu. Mahkeme, yüzde 67,20 enflasyon oranında zam yapılmasına karar verdi. Dosyaya bakan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 18'inci Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını yerinde bularak, üniversitenin istinaf başvurusunun reddine hükmetti.

'DAVADA SON SÖZÜ YARGITAY SÖYLEYECEK'

Öğrencinin avukatı Murat Bostan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Vakıf üniversitelerinin kayıt yenileme ücretlerine uyguladığı fahiş zamlara karşı yürüttüğümüz hukuki süreçte iki yılda farklı özel üniversitelere karşı yüzlerce öğrenci tarafından açılan dava dosyaları mevcut hale gelmiş durumda. Tıp fakültesinde okuyan bir öğrenci için yıllık 1 milyon 250 bin gibi kayıt ücreti isteyen üniversiteler var. Antalya'da da birçok öğrencinin dava dosyası şu aşamada istinaf mahkemesinde.

Bu davalara bakan tüketici mahkemelerinde görevli bazı hakimler 'ret' kararı verdi, bazı hakimler ise enflasyon oranını aşan zamma yaptığımız itirazlarımızı haklı görerek davalarımızı kabul etti. Bu konuda son sözü istinaf mahkemesi söyleyecek diye beklerken İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nden ilk kez esasa ilişkin bir karar çıktı. Bu karar netice itibarıyla davamızın haklı olduğunu kabul ediyor. Ancak karar kesin değil, son sözü Yargıtay söyleyecek" dedi.

Mahkemeden Emsal 'Özel Üniversite' Kararı! Binlerce Öğrenci İsyandaydı... - Resim : 1

'ANAYASAL EĞİTİM KISITLANAMAZ'

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 5'inci maddesinde 'haksız şart'a değinildiğini belirten avukat Bostan, şöyle konuştu:

"Burada bizim bir özel üniversite öğrencisi müvekkil adına açtığımız davaya bakan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, ilk kayıt esnasında tüketici konumunda olduğu belli olan öğrenciye karşı kayıt yenileme döneminde uygulanması gerekli zam oranının TÜFE üzerinde belirlenmesinin haksız şart olduğunu ve öğrencinin anayasal eğitimini kısıtlama ihtimali nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne de anayasaya da aykırı olduğunu belirtmiştir. Vakıf üniversitelerinin en fazla güncel TÜFE 12 aylık ortalaması ile zam yapması gerektiği, dolayısıyla bunu aşan tutar yönünden öğrencinin borçlu olmaması gerektiği yönünde karar kurulmuştur. Vakıf üniversiteleri Yargıtay'dan karar beklendiği için fahiş zamlara devam ediyor" ifadelerini kullandı.

İHTİYATİ TEDBİR KARARI

Öğrencilerin kayıt yenileme öncesi fahiş fiyattan zarar görmemesi için yapılması gereken hukuki süreci anlatan Bostan, "Vakıf üniversitelerinde okuyan ve kayıt yenileme döneminde bu şekilde fahiş zam uygulandığını gören öğrenci arkadaşlar kayıtlarını yenilemeden tüketici mahkemelerinden ihtiyati tedbir kararı talep ederek, ücretin ödenmesinden önce elde edecekleri bu karar ile daha sonra iade süreci ile uğraşmak yerine baştan enflasyona göre kayıtlarını yenilemeleri mümkündür" dedi.

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Kaynak: DHA

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