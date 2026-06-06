Mahkemeden Dilan Polat Kararı: Instagram Hesabı Kapatıldı

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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın Instagram hesabı hakkında erişim engeli kararı verildi. A Haber'in aktardığına göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, @dilanpolat kullanıcı adlı Instagram hesabında yer alan bazı paylaşımların Türk Ceza Kanunu'nun 226/2'nci maddesi kapsamında 'müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek' suçunu oluşturabileceği değerlendirmesiyle Ankara Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu.

İÇERİK KALDIRILMASI YETERSİZ BULUNDU

Başsavcılığın talebini inceleyen hakimlik, dosyada yer alan içerikler ve ekran görüntüleri üzerinde değerlendirme yaptı. Kararda, yalnızca belirli içeriklerin kaldırılmasının ihlalin önüne geçmek için yeterli olmayacağı, bu nedenle hesabın tamamına yönelik işlem uygulanması gerektiği belirtildi. Hakimlik, 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesinde yer alan 'suç işlenmesinin önlenmesi' ve 'kamu düzeninin korunması' hükümlerini gerekçe göstererek Dilan Polat'ın Instagram hesabının kapatılmasına ve erişimin engellenmesine hükmetti.

Kararda, suçun önlenmesi amacıyla erişim engeli şartlarının oluştuğu ifade edilirken, kararın uygulanması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirim yapıldı. Karar doğrultusunda ilgili kurumların erişim engelini en geç 4 saat içinde uygulaması istendi.

Kaynak: Haber Merkezi