Mahkemeden '10 Ekim Ankara Tren Garı Katliamı' İçin Kritik Karar! Soruşturma Açılabilecek

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi, Gaziantep Valiliği’nin, 10 Ekim Ankara Tren Garı katliamına ilişkin, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü personeli hakkında "soruşturma izni verilmemesi" kararını kaldırdı.

10 Ekim Barış Derneği, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. 10 Ekim Ankara Garı Katliamı'nın üzerinden 10 yıl geçtiği belirtilen açıklamada, katliamın ilk gününden bu yana böyle bir katliamın kamu görevlilerinin bilgisi ve dahli olmadan yapılamayacağını söyledikleri vurgulandı.

SORUŞTURMA AÇILABİLECEK

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ne yazık ki, mahkeme 10 senedir bu taleplerimizi görmezden geldi reddetti. Valilikler kamu görevlileri için soruşturma izni vermeyi reddetti. Bu valilik makamlarından birisi de Gaziantep Valiliğidir. Katliamda kullanılan bombanın yapımında kullanılan gübrenin satışının ihbar edilmesine rağmen buna yönelik soruşturma yapmayan ve bu ihbarı görmezden gelen 3 güvenlik görevlisi için soruşturma izni vermedi. Konu idare mahkemesine taşındı ve nihayet dün Gaziantep Bölge İdare Mahkemesinin kararıyla Valiliğin soruşturma izni vermeme kararı kaldırıldı. Böylelikle 3 güvenlik görevlisinin soruşturulması, yargılanmasının önü açıldı. Bu karar sadece 10 Ekim Ankara Garı Katliamı davasını değil, bütün benzeri katliam davalarını etkileyecek bir karardır. Bu karar 10 Ekim Ankara Garı Katliamı ailelerinin, yaralılarının, avukatlarının ısrarlı, inatçı çabalarının bir sonucudur. Bu davayı asla bırakmayacağız. Gerçek failler, azmettirenler, göz yumanlar ortaya çıkıncaya kadar adalet mücadelesine devam edeceğiz."

Bu kararla dönemin Gaziantep İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Terörle Mücadele Şube Müdürü ve Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı hakkında soruşturma açılabilecek.

NE OLMUŞTU?

Ankara Tren Garı Meydanı'nda 10 Ekim 2015 tarihinde düzenlenen saldırı IŞİD'in Gaziantep hücresi tarafından organize edilmişti. Saldırıda 103 kişinin hayatını kaybetmişti.

Saldırıyla ilgili Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren davada Temmuz 2024'te karar çıkmış, tutuklu sanıklar Yakup Şahin, Hakan Şahin, Resul Demir, İbrahim Halil Alçay, Hacı Ali Durmaz, Erman Ekici, Talha Güneş, Hüseyin Tunç ve Metin Akaltın insan öldürme suçundan 101'er kere ağırlaştırılmış müebbet, öldürmeye teşebbüs suçundan da 379'ar kere 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hakkında dava açılan 26 sanıktan 16 kişi ise firari durumda bulunuyor.

Kaynak: ANKA