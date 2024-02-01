Mahkemede karar çıktı: Süleyman Soylu Baskın Oran'a tazminat ödemesine hükmedildi

İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu’nun Prof. Dr. Baskın Oran’a 10 bin TL tazminat ödemesine hükmedildi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Baskın Oran’ın, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında açtığı tazminat davasında Yargıtay’ın bozma kararı sonrası başlayan yeniden yargılamada karar çıktı.

Kısa Dalga’dan Kemal Göktaş’ın haberine göre, Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmada, avukat Oya Aydın, Soylu’nun sözlerinin kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğunu belirterek tazminat talebini yineledi.

Soylu’nun avukatı Uğur Kızılca ise Soylu’nun açıklamalarının “düşünceyi açıklama hürriyeti” kapsamında olduğunu savunarak “Müvekkilin açıklamaları maddi dayanakları olan davacının sebebiyet verdiği eylem ve davranışlarına karşı bir cevap niteliğindedir” dedi.

Mahkeme, avukat Kızılca’nın esas hakkında beyan vermek üzere süre talebini ‘davayı uzatmaya yönelik’ olarak değerlendirerek reddetti ve kararını açıkladı. Mahkeme, Soylu’nun, 24 Haziran 2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte 10 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Prof. Dr. Baskın Oran, 23 Haziran 2017’de T24’te yayımlanan “Kürtler üzerine bazı trajikomik deneyler” başkıklı yazısında basında yer alan hak ihlallerine ilişkin haberleri sıralayarak bu olayların Kürt yurttaşlarda kırgınlık ve öfke yaratabilecek ve toplumsal barışın kurulmasını güçleştireceğini vurgulamıştı.

O dönemin İçişleri Bakanı Soylu, Oran’ın yazısına yönelik sosyal medya paylaşımında "Kendisini ilim adamı diye pazarlamış yazısının her kelimesini alçakça kurgulamış bir uşak Baskın Oran hakkında suç duyurusunda bulunuyorum" demişti.

Soylu’nun Oran’ı hedef alan ifadelerinin ardından, Oran’ın avukatı Oya Aydın, Soylu hakkında 10 bin TL manevi tazminat talebi istemiyle dava açmıştı. Prof. Dr. Oran ise duruşmada hakime “Ben Soylu’ya ‘Kendisini devlet adamı diye pazarlamış, yazısının her kelimesini alçakça kurgulamış bir uşak Süleyman Soylu’ diye hitap etseydim ne olurdu? Sadece onu düşünerek karar veriniz, yeter” ifadelerini kullanmıştı.