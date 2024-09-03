Mahkeme Kararını Verdi: Dilruba Cezaevine Girecek Mi?

İzmir’de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanan ve ardından serbest bırakılan Dilruba Kayserilioğlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Kayserilioğlu hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan ceza istedi. Kayserilioğlu hakkında 4,5 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Kayserilioğlu 35. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısında çıktı. Mahkeme genç kadını, halkın bir bölümünü aşağılamak suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Hakim, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama'' suçundan ise beraat kararı verdi. Kayserilioğlu cezaevine girmeyecek.

NE OLMUŞTU?

Instagram’a erişim engeli getirilmesiyle ilgili konuşan Dilruba Kayserilioğlu sözleri nedeniyle tutuklandı.

Kayserilioğlu, 12 Ağustos Pazartesi günü saat sabah 10.00’da gözaltına alındı. İzmir Adliyesi’ne sevk edilen Kayserilioğlu, nöbetçi mahkemeye çıkarıldı ve tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Kayserilioğlu, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” ve ”cumhurbaşkanına hakaret” suçlamalarıyla tutuklandı. Kayserilioğlu, Şakran Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Dilruba Kayserilioğlu, 29 Ağustos saat 21.00 sıralarında tahliye oldu.