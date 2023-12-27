Mahkeme, AYM'nin tahliye kararına uymamakta direniyor; Kadıgil: Bunun adı korkaklık

Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararını açıklamasının ardından gözler günlerdir bir türlü tahliye kararı vermeyen 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne çevrildi.

Günlerdir avukatlar, Çağlayan Adliyesi'nde nöbet tutarken, mahkeme heyeti sessiz sedasız karar vermeden adliyeyi terk ediyor. Bugün AYM'nin kararı sonrası Çağlayan'da bekleyen avukatlar, partililer hala karar verilmemesine tepki gösteriyor.

TİP İstanbul Milletvekili avukat Sera Kadıgil de bugün adliyede kararın çıkmasını bekleyen kalabalığın arasında. 13'üncü ağır ceza mahkemesi heyetinin kalemiyle görüşen avukat ekibinde yer alan Kadıgil, "Hala içerideler arkadaşlar. Kendilerini kapatmışlar. 13'üncü Ağır Ceza'da oturan iki tane hakim Anayasa Mahkemesi kararına rağmen arkamdaki koridorda özel güvenlikleri de önüne koymuşlar, 8 saattir kendilerini odaya kapattılar. Kalemin de bir bilgisi yok. Bizim de bir bilgimiz yok. 5 günün üstüne 24 saattir hürriyeti tahdit suçu işlemeye 13'üncü ağır ceza mahkemesi üyeleri korkakça devam ediyor. Bunun adı korkaklıktır. Bunun başka hiçbir adı yok. İnsan biraz utanır. Ben avukat olarak utanç içerisindeyim" diyerek tepki gösterdi.