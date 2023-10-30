Mahkeme AYM'nin Can Atalay kararını uygulamamak için 6 gündür adeta kaçıyor: Heyet sessiz sedasız ayrıldı

Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay milletvekili olarak seçilen Can Atalay hukuksuzca tahliye edilmedi. Yargıtay’ın Gezi Davası’ndaki cezaları onamasıyla, Atalay’ın Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yaptığı bireysel başvuruda ‘hak ihlali’ kararı çıktı.

Karar İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilirken, mahkeme 6 gündür Atalay hakkında uygulanması zorunlu olan tahliye kararını vermedi.

Atalay’ın meslektaşları ve arkadaşları Çağlayan Adliyesi’ndeki bekleyişini sürdürürken, gazeteci Fırat Fıstık, 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin iki üyesinin gelmediğini yazdı.

Fıstık, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda gelmeyen üyelerden birinin AKP’li eski milletvekili Murat Bircan olduğuna dikkat çekti.

Fıstık paylaşımının devamında, “Mahkeme başkanı, bugün içerisinde geçici üyeyle birlikte müzakere edileceğini söyledi” dedi

HEYET YİNE SESSİZ SEDASIZ ADLİYEDEN AYRILDI

Can Atalay heyet bir karar vermeden bugün de ayrılırken TİP Genel Başkanı Erkan Baş, canlı yayında açıklama yaparak tepki gösterdi.

Baş, "Adına adalet sarayı denilen bu adaletsizlik abidesinde maalesef hukukun gerektirdiği karar alınamadı. Artık kendimize vekil olarak tayin ettiğimiz, yetmeyince mahkemeler aracılığıyla bunu tescil ettirdiğimiz esir milletvekilimizin tahliyesi için mücadele ediyoruz" diyen Baş, "AYM kararı uygulansın diye slogan attık. Bunun kadar absürt bir durum yaşanmamıştır bu ülkenin tarihinde"dedi.

Baş, "Türkiye'de yaşayan her yurttaş açık bir hukuksuzluk olduğunu biliyor. AYM'de hukuksuzluğu tescil etti. Artık hukuk sözünü söyledi. İlgili mahkemenin AYM'nin kararını yerine getirmesi gerekiyor. Seçilmiş bir milletvekilinin görevini yapması engellemektedir. Hatay halkı mağdur edilmektedir" diye konuştu.

"Gezi davasında yargılanan arkadaşlarımız saray rejimi tarafından esir alınmıştır" diyen Baş şunları kaydetti:

"Bu karar çıkana kadar Çağlayan Adliyesi'ne gelmeye devam edeceğiz. Başta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş olmak üzere, 599 milletvekili iradesinin gasp edildiğinin farkına varmalı ve buna özel bir tutum almalı. Asla bu hukuksuzluğun normalleştirilmesine izin vermeyeceğiz. Can Atalay esir tutulmaktadır, bu esarete bir an evvel son bulmalıdır."

Kaynak: Gerçek Gündem