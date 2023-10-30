Mahkeme AYM'nin Can Atalay kararını uygulamamak için 6 gündür adeta kaçıyor: 'Bugün içinde geçici üyeyle müzakere edilecek'
13. Ağır Ceza Mahkemesi Can Atalay hakkında AYM'nin verdiği 'hak ihlali' kararını uygulamaktan adeta 6 gündür kaçıyor. Gazeteci Fırat Fıstık “Mahkeme başkanı, bugün içerisinde geçici üyeyle birlikte müzakere edileceğini söyledi” diye yazdı.
Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay milletvekili olarak seçilen Can Atalay hukuksuzca tahliye edilmedi. Yargıtay’ın Gezi Davası’ndaki cezaları onamasıyla, Atalay’ın Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yaptığı bireysel başvuruda ‘hak ihlali’ kararı çıktı.
Karar İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilirken, mahkeme 6 gündür Atalay hakkında uygulanması zorunlu olan tahliye kararını vermedi.
Atalay’ın meslektaşları ve arkadaşları Çağlayan Adliyesi’ndeki bekleyişini sürdürürken, gazeteci Fırat Fıstık, 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin iki üyesinin gelmediğini yazdı.
Fıstık, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda gelmeyen üyelerden birinin AKP’li eski milletvekili Murat Bircan olduğuna dikkat çekti.
Fıstık paylaşımının devamında, “Mahkeme başkanı, bugün içerisinde geçici üyeyle birlikte müzakere edileceğini söyledi” dedi
Son durum:— fırat (@firatfstk) October 30, 2023
Can Atalay kararını verecek 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin iki üyesinden birinin izinli, diğerinin raporlu olduğu ortaya çıktı.
Bu üyelerden biri eski AKP milletvekili adayı Murat Bircan.
Mahkeme başkanı, bugün içerisinde geçici üyeyle birlikte müzakere edileceğini…
Kaynak: Gerçek Gündem