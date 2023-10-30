Mahkeme AYM'nin Can Atalay kararını uygulamamak için 6 gündür adeta kaçıyor: 'Bugün içinde geçici üyeyle müzakere edilecek'

Son durum:



Can Atalay kararını verecek 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin iki üyesinden birinin izinli, diğerinin raporlu olduğu ortaya çıktı.



Bu üyelerden biri eski AKP milletvekili adayı Murat Bircan.



Mahkeme başkanı, bugün içerisinde geçici üyeyle birlikte müzakere edileceğini…