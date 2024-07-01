Mahir öğretmenin otomobilinde öldürülmesinde yeni gelişme

Lise müdür yardımcısı Mahir Çoğaç'ın otomobilinde silahla vurularak öldürülmesine ilişkin yakalanan şüphelilerden 8’i tutuklandı.

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Kocaeli’de lise müdür yardımcısı Mahir Çoğaç, otomobilinde silahlı saldırıya uğramıştı.

Olaya ilişkin başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro dedektifleri, katilin ve olaya karıştığı düşünülen şüphelilerin peşine düştü.

Çoğaç’ı vuran şüphelinin 17 yaşındaki D.G. olduğu tespit edildi. Polis, D.G’nin de aralarında bulunduğu 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin Kocaeli, İstanbul ve Adana’da düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

Şüpheliler D.G. (17), B.G. (20), O.D. (18), H.Z. (22), E.K. (32), M.Ç. (27), L.A. (44), M.Ö. (24), A.H. (53), E.B. (39) ve T.Ö. (33), emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi.

İfadeleri tamamlanan 11 şüpheliden 8’i tutuklanırken, 3’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çeteden kaçıp öğretmen olmuştu: Lise müdür yardımcısının öldürülmesinde, 11 şüpheli adliyedeÇeteden kaçıp öğretmen olmuştu: Lise müdür yardımcısının öldürülmesinde, 11 şüpheli adliyedeGüncel

Ne olmuştu?

Olay, 26 Haziran Çarşamba günü saat 09.00 sıralarında Çayırova Mahallesi Fatih Caddesi’nde meydana geldi.

Evinden çıkan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç, bindiği otomobilinde emniyet kemerini taktığı sırada silahlı saldırıya uğradı.

Otomobilin yanına yaklaşan zanlı, tabanca ile Çoğaç’ı başından vurdu. Kanlar içinde kalan Çoğaç hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

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