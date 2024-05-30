Mahallelinin talebi görmezden gelindi, AKP’li belediye İmrahor’da yıkıma başladı!

İstanbul Havalimanı’na yakınlığıyla bilinen Arnavutköy’ün İmrahor Mahallesi’nde bulunan yapılar için mahkemeden yıkım izni çıkmasıyla sabah saatlerinde çok sayıda polis ekibi ve iş makinesi geldi.

AKP’li Arnavutköy Belediyesi’nin yıkım ekipleri tarafından toplamda 70 binanın yıkıldığı İmrahor Mahallesi’nde yaşadıkları yerlerin yıkılmasını istemeyen mahalle sakinleri, gidecek yerlerinin olmadığını belirterek duruma tepki gösterdi.

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BİRÇOK KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Tepkilerin büyümesi üzerine mahalle sakinleri ile polis arasında tansiyon yükselirken, polis, birçok vatandaşa sert müdahalede bulunarak gözaltına aldı.

'SÜREKLİ OLARAK AYNI ŞEYİ YAŞIYORUZ'

Tansiyonun yüksek olduğu yıkım sonrası Gerçek Gündem’ konuşan Mahalle Muhtarı Emin Erkin, sabah saatlerinde yıkım için ekiplerin geldiğini söyleyerek, yaşanan gerilimden ötürü kimsenin burnunun kanamamasını ve ortamın sakinleşmesini diledi

30 senedir İmrahor’da yaşadığını söyleyerek, mahalleleri için bir yatırımın olmadığını, internet, doğalgaz gibi temel gereksinimler açısından mahrumiyet yaşadıklarını belirten Erkin, yıkılan binalarla özelinde belediye ile mahalle sakinleri arasında ‘parsel’ sebebiyle bir anlaşmazlık olduğunu vurguladı.

Erkin’in açıklamaları şöyle:

“Seçimden seçime, sürekli olarak aynı şeyi yaşıyoruz. Seçimden önce insanlar kendi tapulu arsaları üzerine kaçak yapılar inşa ediyor. Gariban insanlar, kimi 100 metrekare, kimi 200 metrekare arsa almış kendine bir gecekondu inşa ediyor. Seçimden sonra belediye yıkım için geliyor. Birkaç bina yıkıyor gidiyor. Bu seçimden döneminde biraz fazla bina yapıldı. Seçimden sonra belediyeden yıkımdan sorumlu bir yetkili, dikilen binaların hepsinin yıkacağını söyledi. Yetkili, ‘Ben bir ifraz çıkarmışım. Buna aykırı olan tüm kaçak yapıları yıkacağız’ dedi. Bizde yalvardık, sen kendince bir ifraz çıkarmışsın. Durum şu, diyelim benim 10 dönümlük arsam var. Sen 50 kişiyi ortak etmişsin. Bir baba 3 oğlu ile anlaşamıyor. Biz 50 kişiyle nasıl anlaşabiliriz? Katı bir karar alındı bu sefer, sabah saat 5’te iş makineleri ile geldiler, kaçak olan tüm yapıları yıkıp gittiler. Millet mağdur, millet perişan. Biz suç işlediğimizi kabul etmişiz. Tamam kaçak bina yapmışız ama bizim suçumuzun bir ortağı da sensin. Sen bize uygun ifraz çıkarsan, kaçak bina yapıp ceza ödemek yerine, biz de kendimize uygun imarlı depreme dayanıklı binalarımızı inşa eder, ona para veririz. Ama sen onu çıkarmayıp milleti mağdur ediyorsun. Belediyenin çıkardığı bir ifraz var ama vatandaşlar ona uymuyor, kendisine göre yapıyor evlerini. Vatandaş diyor ben emlakçıdan bu arsayı almışım buraya yapacağım evimi, belediye buna karşı çıkıyor, ‘hayır ben buraya çıkardım ifrazımı. Bu alana inşa edecekseniz ben imar izni vereceğim.’ Vatandaş kabul etmiyor, ‘Sen kendine göre ifraz çıkarmışsın benim arsam burası ben buraya inşa edeceğim evimi’ diyor. Olay bu. Hala yıkım devam ediyor. Dilerim kimseye bir zarar gelmez. İnsanlar kaçak deyince orman, tarım alanına inşaat yapıldığını sanıyor. Ama öyle değil.”

'EV YIKMAYACAĞIZ VAADİ'

Öte yandan birçok kaçak yapının yıkıldığı AKP'li Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'nun, seçimden önce "kimsenin evini yıkmayacağız" vaadini verdiği öne sürüldü.

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BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Yıkıma ilişkin açıklamalarda bulunan Arnavutköy Belediyesi Teknik Başkan Yardımcısı Davut Paralı ise depreme dirençli kent üretmenin birinci adımının kaçak yapıyla mücadele olduğunu söyledi.

Paralı, bölgede mülkiyet probleminin çözüldüğünü, parselasyon planlarının tamamlandığını belirten Paralı, vatandaşların belediyeden ruhsat alarak mülklerinde depreme dayanıklı binalar yapabileceğini vurguladı.

Ayrıca, Paralı şunları aktardı:

“Yıkmış olduğumuz yapıların tamamında yaşam yoktur. Yani bunlar henüz inşaat halinde olan kaçak yapılardır ve bu yapılar eğer bugün belediye marifetiyle yıkılmaz ise tıpkı Kahramanmaraş depremindeki gibi annelerin ağıt yaktığı, babalarının çocuklarının elini tutup enkaz altında, enkaz başında bekledikleri gibi acıların yaşanacağı, fotoğrafların izleneceği, görüleceği olaylara sebebiyet verecektir.”

Kaynak: Gerçek Gündem