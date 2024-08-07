Mahalleli İhbar Etti, Evden Çıkarılanlar Şoke Etti

Samsun'da mahallelinin ihbarı üzerine harekete geçen belediye ekipleri, bir evden 4 römork çöp çıkardı.

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Mahalleli İhbar Etti, Evden Çıkarılanlar Şoke Etti

Samsun'un Havza ilçesinde bir evden 4 römork çöp çıkarıldı.

Memduhiye Mahallesi Çakmak Sokak'ta, A.B'ye ait iki katlı evin birinci katı ve bahçesinden mahalle sakinlerinin kötü kokular geldiği ihbarı üzerine, belediye ekipleri harekete geçti. Havza Belediyesinin temizlik işleri ve zabıta ekipleri, ev ve bahçenin çöplerle dolu olduğunu tespit etti. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu ev ve bahçeden 4 römork dolusu çöp tahliye edildi.

Evin tahliyesinin ardından ekiplerce temizlik çalışması yapıldı.

Kaynak: AA

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