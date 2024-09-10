Mahalle Arkadaşları Narin'i Unutmadı, Mezarını Ziyaret Etti

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni arama çalışmalarının 19'uncu gününde Eğertutmaz Deresinde bulunmuştu.

Dün mahallesindeki mezarlıkta defnedilen Güran'ı Türkiye yalnız bırakmadı. Bugün, mahalledeki bazı kız çocukları Narin'in mezarına gelerek dua etti.

'KİM NE BİLİYORSA KONUŞSUN'

Mezarlığa gelen vatandaşlardan Ali Turgut, Narin'in mezarına gelme sebebinin 8 yaşında bir kızı olması olduğunu belirterek, vicdanının el vermediğini ve yürek dayanmadığını söyledi. Turgut, “O yüzden biz buraya geldik ve bu faili meçhul cinayetin aydınlanmasını istiyoruz. Kim yaptıysa gören duyan bildikleri bir şey varsa kim ne biliyorsa artık konuşmasını istiyoruz. Konuşun bu vicdanla yasayamazsınız zaten. Konuşun ki 85 milyonun vicdanini rahatlatın” dedi.

Mezarlığa gelen akranları kağıt üzerine kalp çizip bıraktı, bazı ziyaretçiler ise duvak ve oyuncak bıraktı.

Kaynak: İHA