Mahalle Arkadaşları Narin'i Unutmadı, Mezarını Ziyaret Etti

19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin'in mahalleden arkadaşları mezarlıkta ziyarette bulundu. Kent merkezinden gelen bazı vatandaşlar da cinayetin bir an önce aydınlatılmasını istedi.

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Mahalle Arkadaşları Narin'i Unutmadı, Mezarını Ziyaret Etti

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni arama çalışmalarının 19'uncu gününde Eğertutmaz Deresinde bulunmuştu.

Mahalle Arkadaşları Narin'i Unutmadı, Mezarını Ziyaret Etti - Resim : 1

Dün mahallesindeki mezarlıkta defnedilen Güran'ı Türkiye yalnız bırakmadı. Bugün, mahalledeki bazı kız çocukları Narin'in mezarına gelerek dua etti.

Mahalle Arkadaşları Narin'i Unutmadı, Mezarını Ziyaret Etti - Resim : 2

'KİM NE BİLİYORSA KONUŞSUN'

Mezarlığa gelen vatandaşlardan Ali Turgut, Narin'in mezarına gelme sebebinin 8 yaşında bir kızı olması olduğunu belirterek, vicdanının el vermediğini ve yürek dayanmadığını söyledi. Turgut, “O yüzden biz buraya geldik ve bu faili meçhul cinayetin aydınlanmasını istiyoruz. Kim yaptıysa gören duyan bildikleri bir şey varsa kim ne biliyorsa artık konuşmasını istiyoruz. Konuşun bu vicdanla yasayamazsınız zaten. Konuşun ki 85 milyonun vicdanini rahatlatın” dedi.

Mahalle Arkadaşları Narin'i Unutmadı, Mezarını Ziyaret Etti - Resim : 3

Mezarlığa gelen akranları kağıt üzerine kalp çizip bıraktı, bazı ziyaretçiler ise duvak ve oyuncak bıraktı.

Narin Cinayeti: Amca Salim Güran'ın Mahkemedeki İfadesi Ortaya ÇıktıNarin Cinayeti: Amca Salim Güran'ın Mahkemedeki İfadesi Ortaya ÇıktıGüncel

Kaynak: İHA

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