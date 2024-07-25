Magandaları Sosyal Medya Paylaşımları Yakalattı

Niğde’de balkondan havaya ateş açıp görüntüleri sosyal medyada paylaşan 3 kişi gözaltına alındı.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu Beldesinde ikamet eden O.Ö, C.S.Ö ve V.Ö isimli şahısların meskun mahal içinde bulunan bir evin balkonundan havaya ateş ettiğini ve bu görüntüleri sosyal medya platformunda paylaştıklarını tespit etti. Jandarma ekipleri şahıslar hakkında genel güvenliği kasten tehlikeye sokma suçu kapsamında işlem başlattı. Şahısların adreslerinde yapılan aramada, 1 adet tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet havalı tüfek, bin 80 adet tabanca fişeği, 50 adet av tüfeği fişeği, 1 adet kasatura ve 1 adet muşta ele geçirildi.

Şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA