Magandalar Kamerada! Trafikte Silah Çekip Tehdit Etti

Hayrete düşüren olay İstanbul'un Pendik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D-100 Karayolunda seyir halindeki otomobil sürücüsü motosiklet sürücüsünü sıkıştırdı. Motosiklet sürücüsü tepki gösterince aracını motosiklet sürücüsünün önüne kıran şahıs küfürler ederek silah çekti.

O ANLAR KAMERADA

Motosiklet sürücünün kask kamerasının kayıtta olup olmadığını soran şahıs görüntüleri bir yerde yayınlanması halinde kendisini bulacağını belirterek tehditler savurdu. Çevredeki sürücülerin korna sesleri sonrası şahıs yoluna devam etti.

Trafikte korku dolu o anlar kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA