Donald Trump, Dünyaya İlan Etti: 'Düzgün Bir Geçiş Gerçekleşene Kadar Biz Yöneteceğiz'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya ve Venezuela lideri Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores'e yönelik operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Donald Trump açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Amerikan askeri gücü havadan karadan denizden operasyon yapıldı. Amerikan tarihinde gördüğümüz olduğumuz en bülyük tezahürlerinden biriydi. Geçmişte Kasım Süleymani'ye ve El-Bağdadi'ye karşı operasyonlar vardı. İran'da imha operasyonu vardı. Gece yarısı operasyon gerçekleştirildi. Dünyada hiçbir ulus Amerika'nın başardıklarını başaramazdı.

Venezuela'nın askeri kapasiteleri güçsüz hale getirildi. ABD kolluk güçleri başarılı bir şekilde gece yarısı karanlıkta Maduro'yu ele geçirdi. Bizim uzmanlığımız sayesinde o bölge karartılmıştı. Maduro eşiyle birlikte ele geçirildi. Her ikisi şu anda Amerikan adaletinin karşısına çıkarılacak. Ölümcül uyuşturucu terörizmini ABD'ye karşı yürütmekle suçlandı. Erkek ve kadınlarımızın olağanüstü operasyonu için teşekkür ediyorum. Böylesini hiç görmemiştik. Geçmişimizde çok iyi olmayan şeyler, bizi utandıran olaylar oldu, Afganistan'a baktığımızda. Jimmy Carter dönemini düşündüğümüzde... Saygı duyulan bir ülke olduk.

‘HİÇBİR ABD ASKERİ ÖLDÜRÜLMEDİ’

Aslında bekliyorlardı. Denizde gemiler vardı. Tamamen etkisiz hale getirildiler. Hızlı bir şekilde devre dışı bırakıldılar. Benim gördüklerimi görseydiniz, çok etkilenirdiniz. Görmeyeceksiniz demiyorum. Hiçbir Amerikan askeri öldürülmedi. Birçok kişi ve uçak bu operasyona dahil oldu. Hiçbir askeri ekipmanımız kaybolmadı. Hiçbir ordu mensubumuz yaralanmadı. ABD Ordusu açık ara dünyadaki en güçlü ordu olduğunu gösterdi. Düşmanlarımız artık hangi ekipmanlara sahip olduğumuzu hayal bile edemiyor.

Gemilere baktığımızda ABD'ye gelen uyuşturucunun yüzde 97'si denizden geliyor. Biz bunları hedef aldık. Bu uyuşturucular Venezuela gibi yerlerden geliyor. Ülkemizi güvenli, huzurlu ve adil bir geçiş yapılana kadar çalışacağız. Bu ülkede güvenli, düzgün ve adalete yaraşır geçiş olana kadar desteklemeye devam edeceğiz. Biz barış, özgürlük ve adalet istiyoruz Venezuela'nın büyük halkı için. Artık Venezuelalılar vatanlarına dönmek istiyorlar. Venezuela halkının iyiliğini gözetmeyecek birinin süreci üstlenmesine izin vermeyiz.

‘BİZ YÖNETECEĞİZ’

Düzgün bir geçişin gerçekleşmesini istiyoruz. Bu gerçekleşene kadar biz yöneteceğiz. Doğru bir geçiş yapılana kadar. Venezuela'da uzun zamandır yaşanan durum vardı. Yaşanabilecek durumları hayal bile edemediler. Biz burada çok büyük bir petrol şirketine sahibiz. Onlar Venezuela'ya gidecekler, yıkılmış halde bulunan petrol tesislerini tamir ettikten sonra ülkeye para akışını başlatacaklar. Gerekirse ikinci büyük saldırıyı da yaparız. Muhtemelen şu aşamada gerekmeyecek. İlk dalga son derece başarılı oldu. İkinci büyük dalgaya ihtiyacımız olmayacak.

Venezuela'nın ABD ile olan ortaklığı herkesin dahil olmak istediği ortaklık. Yapacaklarımız, Venezuela halkını bağımsız ve güvenli hale getirecek. ABD'de yaşayan Venezualılar çok mutlular. Çok çektiler. Diktatör Maduro kitlesel bir suç çetesinin lideriydi. Uyuşturucu trafiğini yönetiyordu. ABD'ye de uzanıyordu o trafik. Sayısız Amerakalının hayatını mal olan uyuşturucuları ülkemize taşıyordu. Binlerce kişi hayatını kaybetti. Maduro Amerikan mahkemelerinde yargılanacak. Kendisi şu anda gemide. Miami Florida arasında bir yerde karar kılanacak yargılanması için. Mahkemede işledikleri suçların delilleri sunulacak. Ben zaten bunları gördüm. Hem korkunç hem de nefes kesici.

‘MADURO, TERÖR VE SAPTIRMA KAMPANYASI YÜRÜTTÜ’

Venezuela'da Maduro sayısız şiddet, terör ve saptırma kampanyası yürüttü ABD'ye karşı. Uyuşturucu kaçakçılığının yanısıra insani bir yıkıma da yol açtı kendi ülkesinde ve ABD içinde. Maduro'nun vahşi çeteleri, cezaevinde kana susamış çeteler Ameritan topluluklarını terörize ettiler. Colorado'da bazı apartmanları ele geçirdiler. Artık zalimlik yapamayacaklar. Ordumuzu, ulusal muhafazlarımıza teşekkür ediyorum. Dünyadaki en güvensiz şehirlerden biriydi Washington, şu anda hiçbir suçlu kalmadı. Uzun süredir orada ölüm yaşanmadı. Şu an herhangi bir şey olmuyor, restoranlar açık, sokakta yürüyorlar, çocuklarını gezdiriyorlar. Ulusal muhafızlara, ordumuza, kolluk güçlerimize teşekür ediyorum. Gerçekten muazzamdılar.

Louisiana Valisi beni aradı. Yardımımızı istedi. Harika bir insan Louisiana'nın çok güzel bir kesimi vardı. Zorlu bölgeydi. Neredeyse sıfıra indirdik 1,5 haftada suçu. New Oerlans'ta da sıfıra indirdik. Chicago'da suç oranını azalttık. Orada valiyle çalışma imkanımız yoktu. Belediye başkanı vali felaket insanlardı. Los Angeles'i daha önce kurtardık zaten. Polis teşkilatın başı açıklama yaptı 'Federal hükümet gelmeseydi Los Angeles'i kaybederdik' dedi. İnsanlar bizden yardım istediklerinde bizi ararlar. Ya da bizim kendimiz gideriz. Washington bir suç bataklııydı, şimdi en güvenli yer.

‘MADURO AMERİKAN PETROLLERİNİ ÇALDI’

Maduro onları halkımızı terörize etmek için gönderdi. Maduro bundan sonra Amerikalıları ya da Venezuelalıları tehdit edemeyecek. İnsanların terör örgütleri tarafından hayatları çalınmıştı. Huston'da olanları duydunuz Kaçırdılar, saldırdılar. Ve katlettiler. Cesedini bir köprünün altına attılar. Artık olanlardan sonra o köprü aynı köprü olmadı. Maduro cezaevini boşalttı. En şiddetli canavarları Amerika'ya gönderdi. Akıl hastanelerinden, hapishanelerden geldiler. Cezaevi ve hapishane kulağa aynı geliyor. Hapishaneden çıkanlar zalim oluyor. Uyuşturucu kaçakçıları vardı. Çete liderlerini ABD'ye gönderdiler. Ama artık gelemiyorlar, öyle bir sınırımız var ki geçemiyorlar. Maduro, Amerikan petrollerini çaldı, milyarlarca dolara mal oldu. Onlar bizim malımızdı. Biz inşa etmiştik onları. Hiçbir başkan bu konuda bir şey yapmadı.

ABD teknolojisi ile Venezuela'daki petrol tesislerini inşa ettik. Venezuela'daki sosyalistler onları bizden çaldı. Kimse o konuda bir şey yapmadı.

Gelecekte ticaret ve bölge kaynakları koruyabilenlerin kontrolünde olacak. Tarifeler ülkemizi zenginleştirdi. Bunlar aslında küresel gücü belirleyen temel değerler. Sınırlarımızı güvenli halde tutacağız. Kartelleri ezip yok edeceğiz. Yurttaşlarımızı yurt içinde yurt dışında koruyacağız. Bu operasyon aynı zamanda ABD'nin egemenliğini tehdit eden herkese emsal teşkil etmeli. Amerikan donanması tüm tehditlere karşı hazır durumda. ABD'nin talepleri tamamen karşılanana kadar orada hazır durmaya devam edecek. Halklarına adil davranmayanların başına Maduro'nun başına gelenler gelecek. Bu korkunç insanın o kötü şeyleri yapmasına izin vermedi Amerika. Herkese çok teşekkür ediyorum. Egemenliğimize saldırı vardı biz de adalet için saldırı düzenledik. Teşekkür ediyorum."

'47 SANİYE İÇERİSİNDE...'

ABD Başkanı operasyona ilişkin de şunları söyledi: "Maduro güvenli bir yere kaçmaya çalışıyordu. Ekiplerimiz çok hızlı hareket etti. Çok fazla ateş açıldı. Güvenli bir yere girmeye çalışıyordu. 47 saniye içerisinde o çelik kapıları açtık ve onu yakaladık. O kapının arkasına geçti ama kapatamadı. Maduro yakın gelecekte New York'a getirilecek."

AYRINTILAR GELİYOR...