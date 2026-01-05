Maduro ve Eşi Bugün Hakim Karşısına Çıkıyor! ABD’de Tarihi Gün! Kritik Saat Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, ABD’ye getirilmelerinin ardından bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak. Tüm dünyanın yakından izlediği kritik duruşma, New York’ta yerel saatle 12.00’de, Türkiye saatiyle 20.00’de yapılacak.

İLK DURUŞMA BUGÜN YAPILACAK

Maduro ve eşi Cilia Flores’in ABD ordusunun düzenlediği özel operasyonla ülke dışına çıkarılması, uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Çiftin ABD’ye götürülmesinin ardından yargı süreci bugün resmen başlıyor.

KRİTİK SAAT AÇIKLANDI

New York’taki federal mahkeme, davanın 5 Ocak’ta yerel saatle 12.00’de görüleceğini doğruladı. Türkiye saatiyle duruşma 20.00’de başlayacak ve salonlardan gelecek açıklamalar merakla bekleniyor.

MAHKEMEYE HELLERSTEIN BAŞKANLIK EDECEK

Duruşmanın, Bölge Hakimi Alvin K. Hellerstein başkanlığında yapılacağı açıklandı. İlk oturumda usule ilişkin işlemlerin yürütülmesi bekleniyor.

MADURO VE EŞİ İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

ABD basınında yer alan haberlere göre Maduro ve eşi Flores, Manhattan Federal Mahkemesi’nde ilk kez hâkim karşısına çıkacak. Bu nedenle duruşma, “tarihi an” olarak nitelendiriliyor.

SUÇLAMALARA VERİLECEK YANIT MERAK EDİLİYOR

Duruşmada hakimin çifte yasal haklarını hatırlatması ve yöneltilen suçlamaları kabul edip etmediklerini sorması bekleniyor. Maduro ve eşinin şimdilik kefaletsiz şekilde gözaltında tutulacağına kesin gözüyle bakılıyor.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta cumartesi yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu açıklamıştı.

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun alıkonulmasının ardından Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez’in geçici olarak devlet başkanlığı görevini üstlenmesine karar vermişti.

Kaynak: Haber Merkezi