Madımak Oteli'ne yürüyüş: Katledilenler 30. yılda da anılıyor... 'Sivas’ı yakanlar, AKP’yi kuranlar' sloganları
2 Temmuz 1993’te Sivas'ta katledilenleri anmak için “Şeriata karşı laiklik, zulme karşı adalet" çağrısıyla yürüyüşe geçen binlerce kişi sloganlar eşliğinde Madımak Oteli'ne yürüdü. CHP'li vekillerin de katıldığı anma etkinliğinde 'otelin utanç' müzesi yapılması talep edildi.
2 Temmuz 1993’te Pir Sultan Abdal Şenliklerine katılmak üzere Sivas'a giden aydın, şair ve sanatçılardan 33'ü, kaldıkları otelin yakılması sonucunda yaşamını yitirdi.
Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF), Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK), Alevi Dernekleri Federasyonu (ADFE), Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı (HBVAKV), Avusturalya Alevi Bektaşi Federasyonu ( AFA), Alevi Kültür Dernekleri (AKD), Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD), Sivas Katliamı’nın 30. Yılında katliamda hayatını kaybedenleri anmak için katliamın yapıldığı Madımak Oteli önünde “Şeriata karşı laiklik, zulme karşı adalet" çağrısıyla kitlesel anma etkinliği gerçekleştirdi.
Katliamı lanetlemek ve katledilenleri anmak için toplanan kitle Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Sivas Şubesi ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı (HBVAKV) Sivas Şubesi önünde buluşarak Madımak Oteli önüne doğru yürüyüşe geçti.
Bu yıl “Şeriata karşı laiklik, zulme karşı adalet” şiarı ile anmalar gerçekleştiriliyor. Otel önüne doğru yürüyüşe geçen kitle sık sık ‘Sivas’ı unutma, unutturma’, “Dün Maraş’ta bugün Sivas’ta”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz”, Sivas’ın ışığı sönmeyecek”, "Sivas’ı yakanlar, AKP’yi kuranlar", “Madımak Oteli müze olacak” sloganları attı..
Kortejin ön saflarında, kayıpların fotoğrafları aileleri tarafından taşındı. Kayıpların isimleri okundu ve kitlenin burada denmesiyle ‘yoklama’ alındı.
Pirha Haber Ajansının aktardığına göre; kitle, katliamda yaşamını yitirenlerin anısına otelin önüne karanfiller bırakarak saygı duruşunda bulunurken, PASKD Genel Başkanı Cuma Erçe, Madımak Oteli, ‘Utanç Müzesi’ oluncaya kadar otelin içine girmeyeceklerini ifade etti. Otel önünde konuşan Murat Gündüz’ün babası Mustafa Gündüz, Alevilere birlik çağrısında bulundu.
CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL: BU MAHKEME, BU DÜZEN, DEVRAN DÖNDÜKTEN SONRAKİ ADALETE KALDI
CHP Milletvekilleri Sivas'ta Madımak Oteli'nin önünde anma etkinliğinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.