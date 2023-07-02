Madımak Oteli'ne yürüyüş: Katledilen canlar 30. yılda da anılıyor... 'Sivas’ı yakanlar, AKP’yi kuranlar' sloganları

2 Temmuz 1993’te Sivas'ta katledilen canları anmak için “Şeriata karşı laiklik, zulme karşı adalet" çağrısıyla yürüyüşe geçen binlerce kişi sloganlar eşliğinde Madımak Oteli'ne yürüdü. CHP'li vekillerin de katıldığı anma etkinliğinde 'otelin utanç' müzesi yapılması talep edildi.

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2 Temmuz 1993’te Pir Sultan Abdal Şenliklerine katılmak üzere Sivas'a giden aydın, şair ve sanatçılardan 33'ü, kaldıkları otelin yakılması sonucunda yaşamını yitirdi.

Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF), Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK), Alevi Dernekleri Federasyonu (ADFE), Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı (HBVAKV), Avusturalya Alevi Bektaşi Federasyonu ( AFA), Alevi Kültür Dernekleri (AKD), Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD), Sivas Katliamı’nın 30. Yılında katliamda hayatını kaybedenleri anmak için katliamın yapıldığı Madımak Oteli önünde “Şeriata karşı laiklik, zulme karşı adalet" çağrısıyla kitlesel anma etkinliği gerçekleştirdi.

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Katliamı lanetlemek ve katledilenleri anmak için toplanan kitle Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Sivas Şubesi ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı (HBVAKV) Sivas Şubesi önünde buluşarak Madımak Oteli önüne doğru yürüyüşe geçti.

Bu yıl  “Şeriata karşı laiklik, zulme karşı adalet” şiarı ile anmalar gerçekleştiriliyor. Otel önüne doğru yürüyüşe geçen kitle sık sık ‘Sivas’ı unutma, unutturma’, “Dün Maraş’ta bugün Sivas’ta”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz”, Sivas’ın ışığı sönmeyecek”, "Sivas’ı yakanlar, AKP’yi kuranlar", “Madımak Oteli müze olacak” sloganları attı..

Kortejin ön saflarında, kayıpların fotoğrafları aileleri tarafından taşındı. Kayıpların isimleri okundu ve kitlenin burada denmesiyle ‘yoklama’ alındı. 

CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL: BU MAHKEME, BU DÜZEN, DEVRAN DÖNDÜKTEN SONRAKİ ADALETE KALDI

CHP Milletvekilleri Sivas'ta Madımak Oteli'nin önünde anma etkinliğinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Başkanı Özgür Özel; "30 yıl önce Madımak'ta büyük bir insanlık suçu işlendi. Bütün Türkiye; Sivas'a adalet gelmesi, Madımak'ın hesabının sorulması için tek yürek oldu. Yıllar süren hukuk garabetleri sonunda bir insanlık suçu olmasına rağmen mahkeme başkanının zaman aşımı uygulamasıyla, bugün ülkeyi yöneten devrin başbakanının 'Zaman aşımı pek çok davaya uygulanıyor, buna niye uygulanmasın' demesiyle, sonuçlarından duyduğu memnuniyeti söylemesiyle artık bu mahkeme milletin vicdanına, bu düzen, devran döndükten sonraki gerçek adalete kaldı. Biz o güne kadar adaletin bayrağını taşımaya, burada olmaya devam edeceğiz. 3 gün sonra Başbağlar'daki insanlık suçu için orada olacağız. Acıları yarıştırmıyoruz, acılardan ders çıkarıyoruz. Bu ülkedeki tüm acıları, tüm insanlık suçlarını, tüm hak ihlallerini birlikte sahipleniyoruz" ifadelerini kullandı.
 
CHP Milletvekilleri açıklamanın ardından yitirilen canlar için saygı duruşunda bulundu. 
 
 
 
 
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