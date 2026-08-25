Madencilerin Eylemi 16'ncı Gününde, Özel'den Kayyım Çağrısı

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Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki maden işletmelerinde çalışan ve aylardır ücret, kıdem tazminatı ve sigorta alacaklarının ödenmediğini belirten yüzlerce madencinin Ankara'daki eylemi 16'ncı gününde devam etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde toplanan işçilere aileleri, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel de destek verdi.

Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi madenciler, haklarının ödenmesi talebiyle günlerdir sürdürdükleri eylem kapsamında bugün de Bakanlık önünde bir araya geldi. Baretlerini yere vuran işçiler, sloganlarla taleplerini dile getirdi.

İŞÇİLER PATRONUN EVİNİN BULUNDUĞU ADRESE GİTTİ

Madenciler, Bakanlık önündeki eylemden önce holding patronu Sebahattin Yıldız'ın evinin bulunduğu adrese gitti. Burada basın açıklaması yapan Doruk Madencilik işçisi Kamil Tanrısever, Yıldız'ın kendisine gönderilecek evrakların teslim alınması için bir adres gösterdiğini ancak söz konusu adreste kendisinin bulunmadığını söyledi.

16 GÜN SONRA BAKANLIKLA GÖRÜŞME

Madencilerin eyleminde bugün önemli bir gelişme de yaşandı. Aralarında dört madenci, bir avukat ve bir sendika yöneticisinin bulunduğu heyet, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tarcan'la görüştü.

ÖZEL'DEN HÜKÜMETE ÇAĞRI

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel de madencilerin eylemine destek vermek için Bakanlık önüne geldi. Özel, işçilerin aylardır haklarını alamadığını belirterek hükümeti eleştirdi. Özel'in açıklaması şöyle:

"Bugün maden işçilerinin mücadelesine bir kez daha destek olmak için, bir kez daha haklarını aramak üzere buraya geldiklerinde onlarla dayanışma içinde olmak için buradayız. Bizi temmuz ayında olduğu gibi davet ettiler ve onlara destek olmak için geldik. Basının ilgisinin olduğu dönemde bir kapı aralanıyor, söz veriliyor ama o söz de tutulmuyor. Defalarca böyle sürdü. Bir anda bir sektörün tamamına kayyum atıyorlar, tamamına el koyuyorlar. Burada iddia yok, somut bir gerçer var. Alınteri sömürüsü var, hak gaspı var. Hadi bu SSS Yıldızlar Holding'e de atayı kayyum. İşçilerin bütün borçlarını ödeyin. Gerekirse kamulaştırın. Gücünüz herkese yetiyor da bu holdinge neden yetmiyor? Nedir bu insanların sizden çektiği? Umarım içeride sorun çözülür."

Kaynak: ANKA