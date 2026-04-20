Madencilerin Ankara Yürüyüşünde Başaran Aksu'ya Gözaltı

Eskişehir’den başlattıkları yürüyüşün 9. gününde Ankara’ya ulaşan Doruk Madencilik işçileri, polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. Enerji Bakanlığı’na yürümek isteyen madencilere biber gazı sıkılırken, Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, sendikanın örgütlenme uzmanı Başaran Aksu ile bazı işçiler gözaltına alındı.

Hak ettikleri ücret ve tazminatların ödenmesi talebiyle Eskişehir’den yola çıkan ve 180 kilometre yol kateden Doruk Madencilik işçilerinin Ankara yürüyüşü, Dumlupınar Bulvarı’nda arbedeye dönüştü. Bakanlık binasına yürümek isteyen işçilerin önü polis barikatıyla kesildi.

9. GÜNDE BİBER GAZLI MÜDAHALE

Geceyi Ümitköy’de geçiren ve sabahın erken saatlerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na doğru harekete geçen Bağımsız Maden-İş üyesi işçiler, Eskişehir yolu üzerinde durduruldu. Güvenlik güçleri, yürüyüşün devam etmesine izin vermeyerek kalabalığa biber gazıyla müdahale etti.

Yaşanan arbede sırasında Genel Başkan Gökay Çakır, örgütlenme uzmanı Başaran Aksu ve bazı maden işçileri yaka paça gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR YOLU’NDA GERGİN BEKLEYİŞ

Müdahalenin ardından çevik kuvvet ekiplerinin kurduğu barikatın arkasında bekleyişini sürdüren madenciler, "Emeğimizi, ekmeğimizi istiyoruz" sloganlarıyla tepkilerini dile getirmeye devam ediyor.

Doruk Madencilik bünyesinde çalışan işçiler, uzun süredir ödenmeyen ücret, kıdem tazminatı ve diğer sosyal hakları için Eskişehir’den Ankara’ya yürüyüş başlatmıştı.

Kaynak: ANKA

