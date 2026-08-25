Madenciler Serbest Bırakıldı: Başaran Aksu Yeniden Gözaltına Alındı

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Nisan ayında başlayan ve 3 bakanlığın garantör olmasıyla sona eren madenci eylemi, verilen sözlerin yerine getirilmemesiyle yeniden başlamıştı. Yıldızlar SSS Holding'ten aylardır ödenmeyen ücret, kıdem tazminatı ve sigorta alacakları için Ankara'ya gelen işçiler eylemlerinin 16'ncı gününde Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu ile bir sendika yöneticisi ve 2 madenci gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDILAR AMA...

Sendikanın sosyal medya açıklaması şu şekilde: "Ankara'da Başaran Aksu, Soma'da Gökay Çakır bu gece gözaltında kalacak! Direnişimizin 16 gününü tamamlarken Enerji Bakanlığı önünde gözaltına alınan sendika yöneticimiz Eyip Can ve 2 madenci serbest bırakılmıştır. Başaran Aksu ise önce serbest bırakılmış ve daha sonrasında bırakıldığı hastanede 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Suçu' gerekçesiyle tekrar gözaltına alınmıştır.

Bu gece mevcutlu tutulacaktır. Ankara'daki gözaltılarla aynı anda Soma'da sendikamız genel merkezinde bulunan Genel Başkanımız Gökay Çakır da sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınmış, yarın 14.00'da Soma Adliyesi'nde ifade verene kadar mevcutlu tutulacaktır."

Kaynak: Haber Merkezi