Maden Ocağında İş Cinayeti: 1 İşçi Öldü

Kayseri'nin Develi ilçesindeki bir maden ocağında kaya düşmesi sonucu 1 işçi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçi kurtarılamadı.

Maden Ocağında İş Cinayeti: 1 İşçi Öldü
Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan bir maden ocağında çalışan Bayram B. (50), kaya düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Develi Devlet Hastanesine kaldırılan Bayram B., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

