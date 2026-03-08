Maden Ocağında İş Cinayeti: 1 İşçi Öldü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan bir maden ocağında çalışan Bayram B. (50), kaya düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Develi Devlet Hastanesine kaldırılan Bayram B., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA