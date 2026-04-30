Fenerbahçe-Konyaspor Maçında F-16 Uçuşu Görevinden Etti: MSB'den Tümgeneral Mete Kuş Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, Konyaspor-Fenerbahçe maçındaki F-16 uçuşu nedeniyle Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında yapılan görev değişime ilişkin, 'Türk Silahlı Kuvvetleri'nde müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır.' açıklamasını yaptı.

Konya 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mete Kuş görevinden alındı. Komutan, Fenerbahçe maçında Konyaspor'a destek vermek için stadyum üzerinde F-16 ve Skorsky helikopterler uçurmuştu.

Millî Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Salonu'nda haftalık basın toplantısı düzenledi. Gelen soru üzerine Aktürk, görevinden alınan Konya 3’üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mete Kuş hakkında açıklama yaptı. Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde müesses disiplinin muhafazası ve idamesinin olmazsa olmaz olduğunu bildirdi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerinde müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır. Daha önce de vurguladığımız gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tüm olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir" açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

