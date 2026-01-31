Macaristan'dan Getirilmişti: Ayhan Bora Kaplan’ın Sağ Kolu Tutuklandı

Ayhan Bora Kaplan dosyasında kilit isim olarak gösterilen Serdar Sertçelik, Macaristan’dan Türkiye’ye getirildikten tutuklandı. Sertçelik, suç örgütünün ikinci ismi olmakla suçlanıyor.

Kırmızı bültenle aranan ve Macaristan’da yakalandıktan sonra Türkiye’ye getirilen Sertçelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi. Kaplan soruşturmasında hem sanık hem de gizli tanık sıfatıyla yer alan Sertçelik, örgütün iki numarası olarak anılıyordu. Hakkında daha önce ev hapsi kararı verilen Sertçelik’in bu süreçte yurt dışına kaçtığı, kaçışta sahte pasaport kullandığı ve bazı kamu görevlilerinin ihmali ya da yardımı olup olmadığına dair iddiaların soruşturma dosyalarına girdiği belirtilmişti.

KAMU GÖREVLİLERİ DE DOSYADA

Ankara merkezli yürütülen soruşturmada, Ayhan Bora Kaplan 'silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'kasten yaralama' suçlarından toplam 68 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Dosya, yalnızca örgüt üyelerini değil, soruşturma sürecine temas ettiği iddia edilen bazı kamu görevlilerini de kapsamasıyla kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Soruşturma kapsamında Kaplan’a yakın isimler, bazı avukatlar ve emniyet personeli hakkında ayrı dosyalar açılmış; Ankara Jandarma KOM ekiplerince düzenlenen operasyonlarda aralarında polislerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden bazıları tutuklanırken, bazıları hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmıştı.

