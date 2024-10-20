Maaşlar Giderek Eriyor: Türkiye, Dünya Emeklilik Endeksinde Dibe Vurdu!

Türkiye'de emeklilerin geliri enflasyonla beraber giderek düşerken, CHP'li Özgür Karabat, Türkiye’nin 48 ülke arasında 45’inci sırada yer aldığını gösteren bir küresel emeklilik endeksi paylaştı. Karabat, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirerek, “2025 yılında bu tablo maalesef daha da kötü olacak” dedi.

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Maaşlar Giderek Eriyor: Türkiye, Dünya Emeklilik Endeksinde Dibe Vurdu!

Türkiye'de yaşanan ekonomik krizle birlikte katlanan hayat pahalılığı, vatandaşın geçim zorluğunu katladı. Ülkede özellikle en düşük gelir grubuna sahip kesimlerden olan emeklilerin durumu küresel endekslerde de dikkat çekiyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, sosyal medya hesabından emeklilerin durumuyla ilgili uluslararası araştırma verileri paylaşarak, iktidarın politikaları nedeniyle önümüzdeki yılın emekliler için çok daha zor olacağını söyledi. Özgür Karabat, “AKP’nin yoksulluğu derinleştiren ekonomi politikaları sonucu emekliler açlık sınırının altında yaşıyor” diyerek Mercer araştırma şirketinin Küresel Emeklilik Endeksi’nin verilerini yayımladı.

Maaşlar Giderek Eriyor: Türkiye, Dünya Emeklilik Endeksinde Dibe Vurdu! - Resim : 1

'2025'TE DURUM DAHA DA KÖTÜ OLACAK'

Türkiye’nin 48 ülke arasında 45’inci sırada yer aldığı araştırmada, Botsvana, Peru, Kolombiya gibi ülkelerin gerisinde kaldığı görüldü. 2025 yılında da bu tablonun daha da kötü olacağını belirten CHP’li Karabat, "Çünkü AKP’nin planı, gerçekleşen enflasyon değil, IMF’nin de önerdiği gibi hedeflenen enflasyona göre maaş zammı yapmak" dedi.

Maaşlar Giderek Eriyor: Türkiye, Dünya Emeklilik Endeksinde Dibe Vurdu! - Resim : 2
CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat

AKP’nin 2025 yılı bütçesine de eleştiri getiren Karabat, "AKP’nin 2025 bütçesine bakıyorsunuz, vergi gelirleri %50’ye yakın artıyor. Ama maaş zamları, hayali olan düşük enflasyon hedeflerine göre yapılıyor" diye konuştu.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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