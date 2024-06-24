Lunaparkta salıncağa binen çocuğun kemeri açıldı: O anlar kameralara saniye saniye yansıdı

Van’ın Edremit ilçesindeki lunaparkta adrenalin salıncağına binen bir çocuk düşmekten son anda kurtuldu.

Alınan bilgilere göre olay, 21 Haziran akşamı Edremit ilçesinde bulunan lunaparkta meydana geldi.

İddiaya göre, adrenalin salıncağına binen bir çocuğun emniyet kemeri açıldı. Salıncak hareket edince dengesini kaybeden çocuk, önündeki koltuğa tutundu.

Korku dolu anların yaşanmasına sebep olan ve bir süre tutunduğu demir sayesinde düşmekten kurtulan çocuk, lunapark görevlileri tarafından kurtarıldı. Yaşananlar cep telefonuyla kayıt altına alınırken, emniyet kemerinin önemi ise bir kez daha gözler önünde serildi.

Kaynak: İHA