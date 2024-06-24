Lunaparkta salıncağa binen çocuğun kemeri açıldı: O anlar kameralara saniye saniye yansıdı

Van'ın Edremit ilçesinde lunaparkta adrenalin salıncağına binen çocuğun emniyet kemeri açıldı.

Son Güncelleme:
Lunaparkta salıncağa binen çocuğun kemeri açıldı: O anlar kameralara saniye saniye yansıdı

Van’ın Edremit ilçesindeki lunaparkta adrenalin salıncağına binen bir çocuk düşmekten son anda kurtuldu.

Alınan bilgilere göre olay, 21 Haziran akşamı Edremit ilçesinde bulunan lunaparkta meydana geldi.

İddiaya göre, adrenalin salıncağına binen bir çocuğun emniyet kemeri açıldı. Salıncak hareket edince dengesini kaybeden çocuk, önündeki koltuğa tutundu.

Korku dolu anların yaşanmasına sebep olan ve bir süre tutunduğu demir sayesinde düşmekten kurtulan çocuk, lunapark görevlileri tarafından kurtarıldı. Yaşananlar cep telefonuyla kayıt altına alınırken, emniyet kemerinin önemi ise bir kez daha gözler önünde serildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Van
Son Güncelleme:
TikTok'ta çocuğa cinsel istismarda bulunan kadın tutuklandı TikTok'ta çocuğa cinsel istismarda bulunan kadın tutuklandı
“Camdaki Kız”ın yönetmeni ve başrol oyuncusu yeni proje için el sıkıştı “Camdaki Kız”ın yönetmeni ve başrol oyuncusu yeni proje için el sıkıştı
Star TV 3.sezon onayı vermişti! Yalı Çapkını ne zaman başlıyor belli oldu Star TV 3.sezon onayı vermişti! Yalı Çapkını ne zaman başlıyor belli oldu
AFAD duyurdu: Malatya'da korkutan deprem AFAD duyurdu: Malatya'da korkutan deprem
ÇOK OKUNANLAR
Kızıl Goncalar'ın Sadi Hüdayi'sinden olay itiraf: Özcan Deniz ayrıntısı dikkat çekti Kızıl Goncalar'ın Sadi Hüdayi'sinden olay itiraf: Özcan Deniz ayrıntısı dikkat çekti
EURO 2024 | Hırvatlar son saniyede yıkıldı: İtalya, tur biletini kaptı EURO 2024 | Hırvatlar son saniyede yıkıldı
Salgın alarmı: Onlarca kişi hayatını kaybetti Salgın alarmı: Onlarca kişi hayatını kaybetti
Ayşe Ateş'ten Özgür Özel'e övgü: 'Lafı hiç uzatmam 'insan' derim' 'Özgür Özel'i anlat derseniz lafı hiç uzatmam 'insan' derim'
İspanya 3'te 3 yaptı, 'Son 16'ya yükseldi İspanya 3'te 3 yaptı, 'Son 16'ya yükseldi