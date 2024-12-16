Lüleburgaz’da Saranlı Deresi'ndeki Toplu Balık Ölümlerine İnceleme! Sudan Numune Alındı

Kırklaereli’nin Lüleburgaz ilçesinde yer alan Saranlı Deresi'nde balık ölümlerinin artması büyük bir endişe yaratmıştı. Yapılan ihbarların ardından İlçe Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, derede incelemede bulunarak sudan numune aldı.

Ekiplerin aldıkları numuneler, incelemek üzere laboratuvara gönderildi. Saranlı Deresi'ndeki balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatılırken, dere çevresinde bulunan hayvan çiftlikleri de inceleme altına alındı.

Kaynak: DHA